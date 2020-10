Moto3, Le Mans: Masia si prende pole e record

Jaume Masia cambierà squadra il prossimo anno, ma sembra intenzionato a lasciare il segno al Leopard Racing da qui alla fine dell'anno. O almeno questo è il messaggio che ha mandato con la pole position conquistata nel GP di Francia di classe Moto3, la seconda della sua carriera iridata.

Lo spagnolo ha polverizzato il record del tracciato di Le Mans, sfoderando un clamoroso 1'41"399, grazie al quale ha beffato di appena 20 millesimi Albert Arenas, che con la KTM del Team Aspar sembra avere tutte le carte in regola per riscattare lo zero di Barcellona.

Stesso discorso che vale anche per il suo compagno di sventure in Catalogna, lo scozzese John McPhee, che completa la prima fila, anche se ha pagato ben 447 millesimi. Un risultato importante per entrambi, visto che il leader iridato Ai Ogura è caduto prima di riuscire a mettere a referto un tempo e quindi domani scatterà solo 18esimo.

Seconda fila tutta Honda, con lo spagnolo Sergio Garcia che ha preceduto Gabriel Rodrigo, bravo a piazzarsi quinto dopo essere passato dalla Q1, e Tony Arbolino, che quindi si è preso la palma di miglior italiano per i colori della Rivacold Snipers.

Dopo aver brillato nelle libere di stamattina, Romano Fenati si è invece dovuto accontentare dell'ottavo tempo, alle spalle anche di Ayumu Sasaki, nonostante con la sua Husqvarna fosse addirittura in pole position fino a pochi minuti dal termine. Dietro di lui la terza fila si completa poi con la KTM di Raul Fernandez.

C'è molta Italia invece in quarta, con Celestino Vietti decimo davanti a Dennis Foggia, passato dalla Q1 con la Honda del Leopard Racing. Accanto a loro troviamo poi il sudafricano Darryn Binder.

Brivido invece per Andrea Migno, che aprirà la quinta fila: il pilota dello Sky Racing Team VR46 si è visto scivolare davanti Ryusei Yamanaka e non ha potuto fare nulla per evitare la sua moto. Tra le altre cose, ha letteralmente scavalcato anche il giapponese, che fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Il quadro dei ragazzi di casa nostra che hanno avuto accesso alla Q2 si completa con il 14esimo tempo di Stefano Nepa, che precede una pattuglia di piloti senza tempi, della quale fa parte anche Kaito Toba, caduto alla curva 3 dopo aver fatto segnare il miglior crono della Q1.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è purtroppo Niccolò Antonelli, con il portacolori della SIC58 Squadra Corse che ha pagato a carissimo prezzo una scivolata alla curva 3, venendo beffato per 157 millesimi da Rodrigo, che curiosamente era caduto nello stesso punto e quasi contemporaneamente.

E' stata in generale una qualifica sfortunata per la squadra di Paolo Simoncelli, perché anche Tatsuki Suzuki non è riuscito a passare il taglio: il "giapporiccionese" è tornato in sella dopo l'operazione al polso a cui si è sottoposto dopo Misano, ma domani scatterà solo 20esimo.

Stupisce anche l'eliminazione di Filip Salac, che ieri pomeriggio era stato addirittura il più veloce e invece si ritroverà a completare la settima fila. Così come è andato meno bene del solito anche Jeremy Alcoba, che piazzerà la sua Honda del Gresini Racing sulla 25esima casella dello schieramento.

Tra gli esclusi poi figurano anche i due portacolori della BOE Skull Rider, con Davide Pizzoli che prenderà il via dal 22esimo posto e Riccardo Rossi che invece scatterà 26esimo.

