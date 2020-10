Moto3: Vietti e Arbolino, doppietta italiana a Le Mans

Suona l'inno italiano a Le Mans per la classe Moto3, con Celestino Vietti e Tony Arbolino che hanno regalato una grande doppietta tricolore, rilanciando pesantemente anche le loro ambizioni iridate a cinque gare dal termine.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46, che era uno dei pochi ad aver scelto la gomma dura al posteriore, è sempre rimasto nel trenino dei migliori in una gara ad eliminazione che si è conclusa con un gruppetto di 8 piloti a giocarsi la vittoria.

Il momento chiave è arrivato al penultimo giro, quando Jauma Masia, che fino a quel momento era stato il mattatore della corsa, è andato lungo alla curva 8, lasciando un varco in cui si sono infilati sia Albert Arenas che Celestino, bravissimo ad infilarli entrambi.

Il piemontese a questo punto è stato freddissimo e non ha commesso la minima sbavatura nell'ultimo giro, mentre alle sue spalle la battaglia per la seconda posizione si faceva veramente infuocata tra Arbolino ed Arenas. Tony si è infilato con grinta alla curva 3 e poi è stato bravissimo a forzare le staccate per impedire allo spagnolo di attaccarlo.

Il tutto mentre Vietti si involava verso la sua seconda affermazione stagionale ed il -16 nei confronti di un Arenas che alla fine si è piazzato terzo, riprendendosi la leadership del Mondiale con il suo quinto podio stagionale.

Il secondo posto però è altrettanto importante per Arbolino, perché 20 punti non sono tanti quando ce ne sono ancora in palio 125. Grazie alle cadute altrui invece è riuscito a limitare i danni Ai Ogura, che ha chiuso al nono posto un weekend da dimenticare e quindi ora è a -6 da Arenas.

Il grande deluso di giornata è senza ombra di dubbio Masia, che si è dovuto accontentare della "medaglia di legno" dopo aver comandato la gara per quasi tutta la sua durata, pagando a carissimo prezzo l'errore che ha commesso al penultimo giro.

Sostanziosa invece la gara di Andrea Migno, rimasto nel gruppetto di testa fino alla fine e capace di conquistare un bel quinto posto al termine di un duello piuttosto "maschio" con Ayumu Sasaki. Il gruppettino di testa poi si è completato con Raul Fernandez, al quale continua a mancare qualcosina in gara e con Gabriel Rodrigo.

A punti poi ci sono anche Dennis Foggia, Riccardo Rossi e Stefano Nepa, che hanno concluso rispettivamente in 13esima, 14esima e 15esima posizione.

Come detto, si è trattato però di una gara ad eliminazione: il primo a farne le spese è stato Romano Fenati, centrato in pieno alla curva 13 del compagno Alonso Lopez. Poi è stata la volta di Tatsuki Suzuki, caduto alla curva 8 mentre stava provando a rimontare a suon di giri veloci.

Brivido poi per Darryn Binder, tradito dalla sua KTM a 7 giri dal termine ed evitato di un soffio da chi lo seguiva alla curva 10. Non è andata altrettanto bene a John McPhee, che non ha potuto fare niente nello stesso punto per evitare Jeremy Alcoba quando gli è caduto davanti a 5 giri dal termine. Per lo scozzese ora il Mondiale si fa decisame in salita.