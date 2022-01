Moto3 | Da team cliente a team ufficiale: PrüstelGP riparte con CFMoto

Carica lettore audio

Lo scorso fine settimana, PrüstelGP ha presentato la squadra per la stagione 2022 della Moto3. Ancora una volta, il Sachsenring è stato teatro della presentazione del team, ma a causa della pandemia, l'evento si è svolto senza sponsor e tifosi, come l'anno precedente. Un livestream ha permesso di seguire la presentazione, che è stata condotta dall'esperto di ServusTV Stefan Nebel.

Per PrüstelGP, la stagione 2022 è un nuovo inizio: la squadra di Florian Prüstel infatti sta facendo il passaggio da team cliente KTM a team ufficiale CFMoto. Il costruttore cinese entrerà nel campionato del mondo Moto3 nel 2022 con PrüstelGP e si farà conoscere meglio in tutto il mondo.

Tuttavia, le CFMoto non sono moto completamente nuove. KTM utilizza il mondiale Moto3 come piattaforma di presentazione per promuovere i marchi del gruppo. Husqvarna e GasGas sono già approdati nella classe cadetta del mondiale con la tecnologia KTM. Ora il CFMoto è il prossimo clone della KTM. Il marchio è stato rappresentato alla presentazione da Markus Ferch, vicepresidente delle vendite per il mercato europeo.

Il capo della squadra Florian Prüstel si aspetta molto dall'accordo con CFMoto

"Ci aspettiamo molto", ha commentato il team boss Florian Prüstel. "Vogliamo portare CFMoto come marchio nel mondiale. Questo viene con i risultati sportivi dei nostri piloti. E abbiamo anche un grande sostegno da parte dei fan cinesi. Naturalmente speriamo di continuare a lavorare con successo con CFMoto in futuro".

Carlos Tatay, Florian Prüstel, Xavier Artigas, Prüstel GP Photo by: PruestlGP

"Per noi come azienda, questo è anche un grande passo verso l'espansione delle nostre attività nelle corse automobilistiche", spiega Markus Ferch di CFMoto. "Possiamo attingere a questa ricchezza di esperienza per un'ulteriore collaborazione e non vediamo l'ora di una forte presenza dei piloti e del marchio sia nei media che, naturalmente, in pista".

Nella stagione 2022 della Moto3, PrüstelGP si affida a due piloti completamente nuovi. Con l’arrivo di Xavier Artigas e Carlos Tatay, la squadra tedesca ha nel box due spagnoli. Inoltre, il team si è rafforzato con l'ex campione del mondo 125cc Tom Lüthi, che assumerà il ruolo di direttore sportivo. Massimo Capanna è un'altra nuova aggiunta e diventerà direttore tecnico.

Carlos Tatay, Markus Ferch, Xavier Artigas, Prüstel GP Photo by: PruestlGP

La squadra lotterà per le vittorie con Artigas e Tatay?

Con Xavier Artigas, PrüstelGP si è assicurato un talento promettente. Lo spagnolo ha chiuso la stagione 2021 con una vittoria. "Sono stato in grado di imparare molto l'anno scorso e quest'anno sono ancora più pronto che mai per essere davanti in ogni gara", spiega Artigas.

Il nuovo arrivato in PrüstelGP ha guidato la Honda del team Leopard l'anno scorso. "Certo, il passaggio a CFMoto è qualcosa a cui ho dovuto adattarmi e che ancora faccio, ma lo spirito di squadra è molto buono e mi motiva ad andare fino in fondo per CFMoto", commenta Artigas.

La seconda PrüstelGP CFMoto sarà affidata a Carlos Tatay, che ha vinto la Red Bull Rookies Cup nel 2019. Lo spagnolo conosce già la moto dal periodo in cui è stato in Avintia, dove ha guidato una KTM. "Aspetteremo i primi test in Spagna e poi ci fisseremo la definizione esatta degli obiettivi della stagione. L’anno scorso sono stato in grado di progredire in ogni gara, in ogni giro e mi sento pronto per la stagione. Finalmente può iniziare", afferma Tatay.

L'unico test ufficiale della Moto3 si svolgerà a Portimao dal 19 al 21 febbraio.

