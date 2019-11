Lamborghini World Final: ecco il programma gare di venerdì

A Jerez de la Frontera si tengono in questo fine settimana le World Final Lamborghini 2019. Il tracciato andaluso, però, è teatro anche degli ultimi appuntamenti della stagione 2019 del Lamborghini Super Trofeo, che farà da appetitoso antipasto alle Finali Mondiali che si terranno nelle giornate di sabato (domani) e domenica.

Oggi, venerdì 15 ottobre, i primi a entrare in pista saranno i piloti delle categorie USA e Asia, i quali correranno Gara 1 nel medesimo momento. Lo start è previsto per le ore 10:00. La durata di gara sarà sempre di 50 minuti.

Le due categorie faranno uno start lanciato e in due punti separati della pista. Stesso discorso per la gara dedicata alla sezione Europe, che disputerà Gara 1 dalle 11:50 alle 12:40.

I protagonisti di USA e Asia torneranno in pista nel pomeriggio, per la precisione alle 15:05, per disputare Gara 2, la loro ultima manche di gara.

La giornata sarà completata con la seconda manche di gara della sezione Europe, prevista dalle 17:00 alle 17:50. Queste definiranno i campioni del Lamborghini Super Trofeo 2019 e apriranno le Lamborghini World Final, che scatteranno domani.

Lamborghini World Final 2019 - Gare del 25 ottobre

Ore 10:00: USA+Asia - Gara 1 (50 minuti)

Ore 11:50: Europe - Gara 1 (50 minuti)

Ore 15:05: USA+Asia - Gara 2 (50 minuti)

Ore 17:00: Europe - Gara 2 (50 minuti)