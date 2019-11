Lamborghini, Asia-USA, Gara 1: vittorie di Chen e Amici

Gli equipaggi formati da Yi Fan Chen-Chris Van Der Drift e Andrea Amici-Sandy Mitchell sono i vincitori di Gara 1 del sesto round del Lamborghini Super Trofeo Asia e North America che è andato in scena sul circuito di Jerez de la Frontera, teatro delle Finali Mondiali della Casa del Toro.

I protagonisti delle serie monomarca asiatiche e americane hanno condiviso il tracciato, partendo in due momenti distinti e poi dandosi battaglia nei 50' di corsa che hanno regalato emozioni fino alla bandiera a scacchi.

Van Der Drift ha ceduto il volante a Chen al pit-stop, con il pilota di Taipei che negli ultimi tre passaggi ha dovuto difendersi strenuamente dagli attacchi portatigli da Jusso Puhakka, che era salito al posto di Takashi Kasai sulla Huracan della FFF. Alla fine vince il duo della Gara Racing nel Super Trofeo Asia e in Classe PRO, davanti ai rivali della #263 e agli ottimi Toshiyuki Ochiai e Afiq Yazid, che con la Huracan della Hojust Racing hanno completato una fantastica rimonta su Alex Au-Yuki Nemoto fino ad andare sul podio assoluto e a prendersi il successo in Classe PRO-AM. Dal canto loro, i due ragazzi della VS Racing hanno di che recriminare, dato che erano stati al comando fino alla sosta ai box, per poi perdere terreno con un passo molto lento da parte di Au.

Amici e Mitchell invece si classificano quinti assoluti sulla vettura #1010 della Prestige Performance, aggiudicandosi il primato in PRO North America davanti a Cedric Sirrazzuoli-Paolo Ruberti (Dream Racing) e Brandon Gdovic-Conor Daly (PPM), al sesto e settimo posto assoluto al traguardo.

Dietro di loro, Dan Wells-Philip Kadoorie (Leipert Motorsport) sono ottavi e vanno a completare il podio della PRO AM Asia, battendo i loro compagni di squadra Massimo Vignali-Brendon Leicht e Richard Antinucci-Corey Lewis (Change Racing).

Per quanto riguarda gli altri podi, in AM Asia svetta il Campione 2019 Huilin Han (T Squared) Racing) davanti a Saravut e Sarun Sereenthoranakul (PSC Motorsport), e Angelo Negro-Zen Low (Aylezo Motorsports), mentre in quella North America è Steven Aghahkani (US Racetronics) ad avere la meglio su McKay Snow (Change Racing).

In Lamborghini Cup Asia festeggiano Daijiro Yoshihara-Takamichi Matsuda (YH Racing Team) davanti a Clement Li-Paul Wong (852 Challengers) e Kumar Prabakaran (VS Racing), con il podio della North America che vede il gradino più alto occupato da Chad Reed-Justin Price (Dream Racing Motorsport) seguiti da Matt Dicken (Change Racing) e dal loro collega Randy Sellari.

La gara di Emanuele Pirro e Tony Cairoli è purtroppo terminata a 4' dalla fine per un problema tecnico. Inizialmente il 5 volte vincitore di Le Mans si era destreggiato bene in sesta posizione dopo essere partito quinto, poi un guasto alla radio non gli ha permesso di rientrare ai box al momento prestabilito e, perdendo tempo dietro ai doppiati, ha poi lasciato il volante a Cairoli scivolato nono, prima che il Campione di Motocross alzasse bandiera bianca.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA-NORTH AMERICA - Jerez: Gara 1