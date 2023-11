Lamborghini | Super Trofeo e OMP: come 'vestono' piloti e Huracán

La collaborazione tra OMP e Lamborghini è ormai più che decennale. OMP è stata coinvolta nel progetto Super Trofeo a partire dal 2010, con la fornitura del l'abbigliamento ignifugo da gara, per poi espandersi alle componenti vettura.

Le prime scelte sono state cinture ed estintori, a cui si sono aggiunti via via rollbar, sedili e volante, anche affrontando nel 2015 il passaggio dalla Gallardo alla Huracán, vettura che è stata protagonista lo scorso weekend nella sua versione ST EVO2 alle World Finals di Vallelunga.

"Quella con Lamborghini è una collaborazione tecnica prestigiosa e molto stimolante. In questi anni abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza per soddisfare le esigenze degli ingegneri Lamborghini", ha dichiarato Matteo Repetto, Responsabile Ricerca e Sviluppo di OMP.

"È nata così una serie di prodotti di sicurezza passiva che hanno permesso di offrire i massimi livelli di protezione per i piloti. Il rollbar della Huracán Super Trofeo è senza dubbio la componente che ha richiesto l'impegno più significativo. È stato studiato per integrarsi perfettamente alla scocca della vettura, con soluzioni specifiche per ottenere i massimi valori di rigidità torsionale".

"Anche il sedile è un prodotto realizzato in esclusiva per Lamborghini, studiato per garantire un comfort ottimale al maggior numero possibile di piloti, prevedendo la partecipazione al campionato di professionisti e gentlemen con diverse altezze e tipi di corporatura".

Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo #86 Leipert Motorsport, Lamborghini Huracan ST EVO2: Brendon Leitch

"Per offrire ulteriore supporto alle squadre, su richiesta possiamo produrre sedili con inserti e cuscini su misura per ciascun pilota. Anche il volante è una componente esclusiva, oggetto di uno sviluppo ad hoc su forma e impugnatura, per la migliore ergonomia".

"Per l'allestimento interno delle Huracán Super Trofeo forniamo inoltre le cinture di sicurezza e l'estintore, senza dimenticare un piccolo dettaglio come il gancio traino anteriore e posteriore".

"Per quanto riguarda l'equipaggiamento pilota, la collaborazione tra OMP e Lamborghini Squadra Corse prevede la fornitura delle tute ignifughe ONE-S".

"Il modello si colloca ai vertici del nostro catalogo combinando peso contenuto, traspirabilità e comodità. Per dare la misura del nostro impegno, solo nel 2023 abbiamo prodotto 287 tute per i piloti Super Trofeo di Europa, Nord America e Asia. Nel servizio è compresa la personalizzazione con i loghi degli sponsor specifici di ogni team e pilota".

Il Campione del Super Trofeo Europa PRO, Brendon Leitch, ha confermato personalmente che la tuta ONE-S è la più comoda che abbia mai utilizzato.