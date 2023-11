Lamborghini | Europa PRO/PRO-AM, Gara 2: Soderstrom vince, Leitch campione

Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Europa nelle classi PRO/PRO-AM ha regalato una delle gare pi+ emozionanti del fine settimana di Vallelunga, pista che sta ospitando l'ultimo atto stagionale del monomarca di Sant'Agata Bolognese.

Oliver Soderstroem (e di conseguenza anche il compagno di squadra Largim Ali) si è trovato in mano un successo inatteso grazie a un errore di Alex Au, fatto a pochi minuti dalla fine dopo il rientro della Safety Car. La vettura di sicurezza era entrata in pista per permettere ai commissari di rimuovere la Huracan di Robert Greenwood, rimasta ferma dopo un possibile guasto.

Au è finito largo nel primo giro, dunque appena dopo la ripartenza, ed è scivolato prima in settima piazza, poi è stato costretto al ritiro. Oliver Soderstroem si è trovato così il successo in mano ed è stato bravo ad approfittare della bagarre alle sue spalle per allungare e portare a casa una vittoria importante per lui e per il team Target Racing.

Ottimo secondo Marzio Moretti. Il pilota del team Oregon avrebbe chiuso al quarto posto, ma le penalità inflitte a Mattia Michelotto e Brendon Leitch lo hanno portato a chiudere alle spalle dello svedese. Leitch, invece, si è trovato sul gradino più basso del podio ma, cosa ancora più importante ha vinto il titolo PRO con 127 punti contro i 119,5 di Michelotto.

I due si sono affrontati in un duello molto duro, ma esaltante, nei minuti finali di gara. Il pilota italiano del team VSR è riuscito a passare il rivale di Leipert Motorsport all'ultimo giro, ma a fine gara è scivolato al 13esimo posto nella graduatoria generale per i 10 secondi di penalità raccolti nel corso della gara (tra cui il contatto con Amaury Bonduel prima dell'ingresso della Safety Car).

Michelotto, che era in lotta con Leitch per il titolo, ha così visto sfumare l'opportunità di coglierlo proprio per via della sua rimonta disperata, che lo aveva comunque portato a mettere le ruote davanti al rivale.

Fuori dal podio proprio Bonduel davanti ad Artem Petrov. Il pilota del team VSR ha completato la Top 10 davanti a Pedro Ebrahim e Beya Pujeu (Oregon Team) e Abbie Eaton e Daan Arrow (Bonaldi Motorsport).

Loris Spinelli e Andrzej Lewandowski colgono l'ennesimo successo in PRO-AM, suggellando il titolo del polacco vinto già al termine di Gara 1 andata in scena nella giornata di ieri. L'equipaggio formato dall'azzurro e dal polacco ha preceduto nella propria classe Benjamin e Robert van den Berg (HBR Motorsport) ed Edoardo Liberati e Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team).

Da segnalare il contatto che ha portato Rodrigo Testa a uscire sul rettilineo tra curva 9 e 10. Il pilota del team Iron Lynx è stato urtato ed è finito nell'erba ad alta velocità. La sua Huracan è poi rientrata in pista priva di controllo, finendo in testacoda e fermandosi vicina alla traiettoria all'interno di curva 10. Testa è stato urtato leggermente da un'altra vettura, ma le cose sono andate nel migliore dei modi, con il portoghese è riuscito a riprendere la corsa senza subire ulteriori urti.