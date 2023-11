Lamborghini | Europa AM-LC, Gara 2: Rindone e i Privitelio campioni

Il venerdì del Lamborghini Super Trofeo a Vallelunga, iniziato con un ritardo di 40 minuti a causa dalla nebbia in pista, vede Alban Varutti e Julien Piguet dominare Gara 2 della divisione Europa dedicata alle classi AM e Lamborghini Cup (LC).

La vettura del team Autovitesse, partita dalla pole position, mantiene la testa della gara, con Varutti che al quinto giro ottiene già un vantaggio di oltre 7 secondi.

Al settimo giro, Marc Rostan si gira a causa di un contatto con Grzegor Moczulski, ma riesce a ripartire, perdendo terreno. A 21 minuti dalla fine, quando la Iron Lynx rientra ai box, i meccanici provano a sistemare la macchina danneggiata, ma sono costretti al ritiro. Il polacco, ritenuto la causa dell’incidente, viene penalizzato di 10 secondi.

Nella seconda metà di gara si accende una lotta per il terzo posto, che vede Rindone avere la meglio su Pierre Feligioni. A 5 minuti dal termine della gara, l’italiano del team VSR tenta il sorpasso su Randazzo, secondo, ma i due si toccano e Rindone si gira.

Il pilota Leipert Motorsport riesce però a chiudere la gara sul gradino più basso del podio, posizione che vale il campionato della categoria AM. A chiudere la gara in Top 5 anche Roee Meyuhas. Molto sfortunato Ibrahim Badawy, che rompe l’alternatore e si ferma in pista all’ultimo giro.

Per quanto riguarda la Lamborghini Cup, sono Luciano e Donovan Privitelio a diventare campioni, avendo la meglio su Jurgen Krebs, che chiude la gara in 13esima posizione e beffato proprio all'ultimo giro, fatale per la sue velleità di titolo.