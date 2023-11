Lamborghini | Nord America, Gara 2: altro assolo Formal/Marcelli

Kyle Marcelli e Danny Formal concedono il bis in Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo North America, che sotto il pallido sole di Vallelunga ha chiuso i battenti per quanto riguarda la stagione 2023.

Per il team WTR arriva un'altra doppietta a livello assoluto guidata dalla coppia Campione della Classe PRO, che ha preceduto sotto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra Ryan Norman, inizialmente salito al comando dopo il via, ma poi ritrovatosi in piazza d'onore al termine della girandola dei pit-stop.

A nulla sono valsi gli sforzi di Taurino/Petersson per infilarsi almeno nella bagarre per la seconda posizione, con la coppia della TR3 Racing che si è dovuta accontentare del terzo gradino del podio, lasciando a mani vuote Jake Walker (Forty7 Motorsport), capace di guadagnare il quarto posto dopo le soste.

A seguire troviamo un folto numero di concorrenti della Classe PRO/AM, vinta in rimonta da Reger/Chandrasoma con la Huracan della TPC Racing grazie ad un'ottima strategia e passo che li ha portati a superare una serie di rivali.

Grandissima risalita anche per Perkins/Stacy (WTR), giunti secondi in categoria recuperando addirittura dal 17° al 6° posto assoluto, mentre il podio viene completato in extremis da Miller/Mussler (Forty7 Motorsport), saliti davanti a McDonald/Liddy (USRT) che inizialmente avevano comandato il lotto per poi perdere terreno.

La Top10 annovera i piloti di Flying Lizard, Nemschoff/Miller e Lee/Stewart, seguiti dai loro compagni Bellomo/Van Overbeek e Guy Cosmo, scatenato nella seconda parte di gara.

In Classe AM vittoria senza grossi patemi per David Staab, portacolori di PPM che batte il suo collega Rob Walker e Madsen/Atapattu di Ansa Motorsport, in difficoltà nel finale.

In Classe Lamborghini Cup trionfa Graham Doyle (WTR) seguito a debita distanza da Mark Wilgus e Ofir Levy (USRT).