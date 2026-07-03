Lamborghini annuncia i piloti degli Young Driver Programs 2026
Confermato il supporto della Scuola Federale ACI Sport e inaugurata un’inedita partnership con Formula Medicine.
Foto di: Lamborghini Super Trofeo
Per il 13° anno Lamborghini Squadra Corse rinnova il proprio impegno con gli Young Driver Programs, confermando la propria attenzione nei confronti dei più giovani, sempre nell'ottica di una loro crescita professionale nel motorsport a livello internazionale.
Sono in totale 30 i piloti selezionati sulla base di una graduatoria che ha preso in considerazione differenti parametri. Di questi 17 sono quelli inseriti nel programma Super Trofeo Junior Drivers ed attualmente presenti nel Lamborghini Super Trofeo.
Per la seconda stagione il più giovane in assoluto è Patrik Fraboni, 17 anni, impegnato nella serie europea. Un anno in più per l’italiano Nicholas Pujatti e il polacco Gustaw Wisniewski, quest’ultimo protagonista nella serie asiatica alla pari del neozelandese Liam Sceats e dell’americano Titus Sherlock.
Tra i piloti protagonisti del Lamborghini Super Trofeo Europa figurano anche il francese Hugo Giraud, il sudafricano Anthony Pretorius, il danese Silas Rytter, il finlandese Matias Salonen, l’altro italiano Alfio Andrea Spina ed il polacco Jerzy Spinkiewicz. Nel campionato nordamericano militano invece Elias De La Torre IV, Jack William Miller, Colin Queen, Mateo Siderman, Thomas Tommi Gore e Keawn Tandon.
Dei 13 piloti del GT3 Junior Drivers, nove sono impegnati con le Lamborghini Huracán GT3 EVO2 nel Campionato Italiano Gran Turismo. Il francese Paul Levet e l’italiano Simone Riccitelli sono protagonisti nella serie Sprint, mentre il francese Enzo Geraci e gli altri italiani Guido Luchetti e Luca Segù stanno affrontando un duplice impegno tanto nel campionato Sprint che in quello di durata, in cui a loro volta sono impegnati l’americano Alexander Bowen, l’irlandese Alex Denning, l’altro italiano Rosario Messina e il finlandese Jesse Salmenautio.
Il tedesco Finn Zulauf è impegnato nell’ADAC GT Masters e contemporaneamente nella serie NLS. Il sudafricano Jarrod Waberski è presente a tempo pieno nel British GT, mentre l’italiano Leonardo Moncini e il portoghese Rodrigo De Sousa Testa stanno disputando l’International GT Open.
L’italiano Jacopo Guidetti (vincitore dello Shootout 2024) è stato riconfermato nella rosa degli Young Professional Drivers, nuovamente affiancato dal britannico Georgi Dimitrov e dal costaricano Daniel Formal.
Tutti e tre sono impegnati nella categoria GT3 con il supporto di Lamborghini Squadra Corse, confermando il proprio ruolo all’interno del programma sportivo del Marchio.
Anche quest’anno gli Young Driver Programs avranno il pieno supporto della Scuola Federale ACI Sport rappresentata dall’Istruttore Federale Rino Mastronardi, nonché dei Factory Drivers Marco Mapelli, advisor per le serie asiatica e europea, e Andrea Caldarelli, quest'ultimo responsabile per il campionato nordamericano.
Una novità è invece rappresentata dalla partnership con Formula Medicine, struttura di riferimento nell’ambito della preparazione fisica e mentale che opera nel campo dell’automobilismo e di altri sport, presso la quale è previsto lo svolgimento di un training camp dedicato in programma nei giorni 8, 9 e 10 settembre.
Sono state infine definite le date dello Shootout 2026, che si svolgerà a Vallelunga il 4 e 5 novembre.
|SUPER TROFEO JUNIOR DRIVERS
|Pilota
|Età
|Nazione
|Campionato
|Elias De La Torre IV
|20
|USA
|Lamborghini Super Trofeo North America
|Patrik Fraboni
|17
|Italia
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Hugo Giraud
|21
|Francia
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Thomas Tommi Gore
|21
|USA
|Lamborghini Super Trofeo North America
|Jack William Miller
|23
|USA
|Lamborghini Super Trofeo North America
|Nicholas Pujatti
|18
|Italia
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Colin Queen
|21
|USA
|Lamborghini Super Trofeo North America
|Anthony Pretorius
|19
|Sudafrica
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Silas Rytter
|20
|Danimarca
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Matias Salonen
|23
|Finlandia
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Liam Sceats
|20
|Nuova Zelanda
|Lamborghini Super Trofeo Asia
|Titus Sherlock
|21
|USA
|Lamborghini Super Trofeo Asia
|Mateo Siderman
|22
|USA
|Lamborghini Super Trofeo North America
|Alfio Andrea Spina
|19
|Italia
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Jerzy Spinkiewicz
|21
|Polonia
|Lamborghini Super Trofeo Europa
|Keawn Tandon
|23
|USA
|Lamborghini Super Trofeo North America
|Gustaw Wisniewski
|18
|Polonia
|Lamborghini Super Trofeo Asia
|GT3 JUNIOR DRIVERS
|Pilota
|Età
|Nazione
|Campionato
|Alexander Bowen
|18
|Belize
|Campionato Italiano Gran Turismo End.
|Rodrigo De Sousa Testa
|20
|Portogallo
|International GT Open
|Alex Denning
|27
|Irlanda
|Campionato Italiano Gran Turismo End.
|Enzo Geraci
|19
|Francia
|Campionato Italiano Gran Turismo End., Sprint
|Paul Levet
|21
|Francia
|Campionato Italiano Gran Turismo Sprint
|Guido Luchetti
|21
|Italia
|Campionato Italiano Gran Turismo End., Sprint
|Rosario Messina
|20
|Italia
|Campionato Italiano Gran Turismo End.
|Leonardo Moncini
|22
|Italia
|International GT Open
|Simone Riccitelli
|23
|Italia
|Campionato Italiano Gran Turismo Sprint
|Jesse Salmenautio
|24
|Finlandia
|Campionato Italiano Gran Turismo End.
|Luca Segù
|26
|Italia
|Campionato Italiano Gran Turismo End., Sprint
|Jarrod Waberski
|20
|Sudafrica
|British GT
|Finn Zulauf
|21
|Germania
|ADAC GT Masters, NLS
|YOUNG PROFESSIONAL DRIVERS
|Pilota
|Età
|Nazione
|Georgi Dimitrov
|21
|Gran Bretagna
|Jacopo Guidetti
|23
|Italia
|Danny Formal
|30
|Costa Rica
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