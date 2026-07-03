Lamborghini annuncia i piloti degli Young Driver Programs 2026

Per il 13° anno Lamborghini Squadra Corse rinnova il proprio impegno con gli Young Driver Programs, confermando la propria attenzione nei confronti dei più giovani, sempre nell'ottica di una loro crescita professionale nel motorsport a livello internazionale.

Sono in totale 30 i piloti selezionati sulla base di una graduatoria che ha preso in considerazione differenti parametri. Di questi 17 sono quelli inseriti nel programma Super Trofeo Junior Drivers ed attualmente presenti nel Lamborghini Super Trofeo.

Per la seconda stagione il più giovane in assoluto è Patrik Fraboni, 17 anni, impegnato nella serie europea. Un anno in più per l’italiano Nicholas Pujatti e il polacco Gustaw Wisniewski, quest’ultimo protagonista nella serie asiatica alla pari del neozelandese Liam Sceats e dell’americano Titus Sherlock.

Tra i piloti protagonisti del Lamborghini Super Trofeo Europa figurano anche il francese Hugo Giraud, il sudafricano Anthony Pretorius, il danese Silas Rytter, il finlandese Matias Salonen, l’altro italiano Alfio Andrea Spina ed il polacco Jerzy Spinkiewicz. Nel campionato nordamericano militano invece Elias De La Torre IV, Jack William Miller, Colin Queen, Mateo Siderman, Thomas Tommi Gore e Keawn Tandon.

Dei 13 piloti del GT3 Junior Drivers, nove sono impegnati con le Lamborghini Huracán GT3 EVO2 nel Campionato Italiano Gran Turismo. Il francese Paul Levet e l’italiano Simone Riccitelli sono protagonisti nella serie Sprint, mentre il francese Enzo Geraci e gli altri italiani Guido Luchetti e Luca Segù stanno affrontando un duplice impegno tanto nel campionato Sprint che in quello di durata, in cui a loro volta sono impegnati l’americano Alexander Bowen, l’irlandese Alex Denning, l’altro italiano Rosario Messina e il finlandese Jesse Salmenautio.

Il tedesco Finn Zulauf è impegnato nell’ADAC GT Masters e contemporaneamente nella serie NLS. Il sudafricano Jarrod Waberski è presente a tempo pieno nel British GT, mentre l’italiano Leonardo Moncini e il portoghese Rodrigo De Sousa Testa stanno disputando l’International GT Open.

L’italiano Jacopo Guidetti (vincitore dello Shootout 2024) è stato riconfermato nella rosa degli Young Professional Drivers, nuovamente affiancato dal britannico Georgi Dimitrov e dal costaricano Daniel Formal.

Tutti e tre sono impegnati nella categoria GT3 con il supporto di Lamborghini Squadra Corse, confermando il proprio ruolo all’interno del programma sportivo del Marchio.

Anche quest’anno gli Young Driver Programs avranno il pieno supporto della Scuola Federale ACI Sport rappresentata dall’Istruttore Federale Rino Mastronardi, nonché dei Factory Drivers Marco Mapelli, advisor per le serie asiatica e europea, e Andrea Caldarelli, quest'ultimo responsabile per il campionato nordamericano.

Una novità è invece rappresentata dalla partnership con Formula Medicine, struttura di riferimento nell’ambito della preparazione fisica e mentale che opera nel campo dell’automobilismo e di altri sport, presso la quale è previsto lo svolgimento di un training camp dedicato in programma nei giorni 8, 9 e 10 settembre.

Sono state infine definite le date dello Shootout 2026, che si svolgerà a Vallelunga il 4 e 5 novembre.

SUPER TROFEO JUNIOR DRIVERS Pilota Età Nazione Campionato Elias De La Torre IV 20 USA Lamborghini Super Trofeo North America Patrik Fraboni 17 Italia Lamborghini Super Trofeo Europa Hugo Giraud 21 Francia Lamborghini Super Trofeo Europa Thomas Tommi Gore 21 USA Lamborghini Super Trofeo North America Jack William Miller 23 USA Lamborghini Super Trofeo North America Nicholas Pujatti 18 Italia Lamborghini Super Trofeo Europa Colin Queen 21 USA Lamborghini Super Trofeo North America Anthony Pretorius 19 Sudafrica Lamborghini Super Trofeo Europa Silas Rytter 20 Danimarca Lamborghini Super Trofeo Europa Matias Salonen 23 Finlandia Lamborghini Super Trofeo Europa Liam Sceats 20 Nuova Zelanda Lamborghini Super Trofeo Asia Titus Sherlock 21 USA Lamborghini Super Trofeo Asia Mateo Siderman 22 USA Lamborghini Super Trofeo North America Alfio Andrea Spina 19 Italia Lamborghini Super Trofeo Europa Jerzy Spinkiewicz 21 Polonia Lamborghini Super Trofeo Europa Keawn Tandon 23 USA Lamborghini Super Trofeo North America Gustaw Wisniewski 18 Polonia Lamborghini Super Trofeo Asia

GT3 JUNIOR DRIVERS Pilota Età Nazione Campionato Alexander Bowen 18 Belize Campionato Italiano Gran Turismo End. Rodrigo De Sousa Testa 20 Portogallo International GT Open Alex Denning 27 Irlanda Campionato Italiano Gran Turismo End. Enzo Geraci 19 Francia Campionato Italiano Gran Turismo End., Sprint Paul Levet 21 Francia Campionato Italiano Gran Turismo Sprint Guido Luchetti 21 Italia Campionato Italiano Gran Turismo End., Sprint Rosario Messina 20 Italia Campionato Italiano Gran Turismo End. Leonardo Moncini 22 Italia International GT Open Simone Riccitelli 23 Italia Campionato Italiano Gran Turismo Sprint Jesse Salmenautio 24 Finlandia Campionato Italiano Gran Turismo End. Luca Segù 26 Italia Campionato Italiano Gran Turismo End., Sprint Jarrod Waberski 20 Sudafrica British GT Finn Zulauf 21 Germania ADAC GT Masters, NLS

YOUNG PROFESSIONAL DRIVERS Pilota Età Nazione Georgi Dimitrov 21 Gran Bretagna Jacopo Guidetti 23 Italia Danny Formal 30 Costa Rica