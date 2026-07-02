Lamborghini | Un centinaio di Temerario in arrivo: "Sarà vettura esclusiva del Super Trofeo dal 2027"

Lamborghini Squadra Corse è in piena attività sullo sviluppo della nuovissima Temerario Super Trofeo che nel 2027 farà il suo esordio nei tre campionati monomarca del Toro.

In occasione di Lamborghini Arena, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha mostrato in pista la vettura derivata di serie destinata ai propri clienti che vorranno competere nella serie dedicata, dopo che alle Finali Mondiali di Misano 2025 avevamo potuto apprezzarne le prime forme.

Ma in questi mesi il lavoro non si è fermato e tutti i tecnici e piloti dell'azienda emiliana si stanno dando sempre da fare per ultimare il prodotto, in modo che poi inizi la produzione per avere il parco macchine pronto per riempire le griglie.

"Lo sviluppo della vettura sta continuando secondo i programmi. Siamo molto contenti di dove siamo arrivati, sicuramente la prestazione c'è e ora ci stiamo concentrando sulla guidabilità, in modo da garantire una finestra di utilizzo per tutti i piloti, dai gentlemen ai professionisti", ha spiegato il nuovo Capo del Motorsport, Andrea Reggiani, nell'incontro avvenuto a Spa con Motorsport.com ed altri giornalisti.

"L'affidabilità ci sta rendendo molto felici, nonostante sia una vettura completamente nuova. In questo momento, dunque, dobbiamo affinarne tutte le caratteristiche, in modo da avere un prodotto pronto per quando dovrà debuttare".

Andrea Reggiani, Lamboghini Motorsport

Reggiani, arrivato nei primi mesi dell'anno, sta già lavorando alacremente sfruttando la sua esperienza maturata in 20 anni di attività legate sia alla pista che alle reti di vendita in tutto il mondo, dunque si è già fatto un'idea di cosa potrà fare anche nell'ambito del Super Trofeo.

"Nel Super Trofeo vedo la possibilità di portare avanti tutto quello che già è stato fatto fino a questo momento, con l'occasione di integrare e migliorare la rete di venditori e clienti. Credo ci sia un grande potenziale da sviluppare nel collegamento tra clienti stradali e attività di pista".

"Mi riferisco anche ai corsi di guida, già strutturati qualche anno fa, e che stiamo migliorando aggiungendo un corso esclusivamente con le Super Trofeo, in modo da aiutare il cliente a passare da una Lamborghini stradale ad una da corsa".

"Quello che possiamo fare è altresì regalargli le emozioni delle corse e dandogli modo di capire come si diventa piloti, al di là dell'età. Provare le emozioni di competere su piste come Spa o in una 24h, ma anche su piste che uno vede solo in TV. E' creare una connessione coi clienti migliore, rispetto al solo guidare una vettura di serie".

Un nuovo responsabile per Squadra Corse significa anche un nuovo punto di riferimento per i team impegnati con il Toro nei campionati di tutto il mondo, con l'obiettivo di consolidare il parco partenti con chi già c'è e aprire la possibilità ai nuovi che arriveranno.

"Sto conoscendo sempre meglio tutti i team che corrono nel Super Trofeo, alcuni sono presenti da sempre e hanno un legame incredibile col marchio. Da parte loro c'è grande interesse per la vettura nuova, ma stiamo ricevendo anche interesse da parte di altri che non hanno mai corso con noi, approfittando del cambio di vettura e inizio del nuovo ciclo".

"Chiaramente, coi team storici è facile perché ci conoscono, ma dobbiamo ovviamente tenere conto di tutte le loro richieste. Dall'altro lato, sono molto stupito in positivo di quante realtà hanno voglia di entrare nel Super Trofeo".

Andrea Reggiani e Federica Teneggi Foto di: Lamborghini

A tal proposito, è stato chiarito che fin dal primo anno di attività, la Temerario Super Trofeo non verrà affiancata dal vecchio modello, ma la coordinatrice Federica Teneggi ha anticipato che la Casa sta pensando a come poter soddisfare le richieste di chi possiede la Huracán ST EVO2.

"Stiamo ragionando sull'utilizzo delle Huracán, perché chiaramente il parco vetture è talmente vasto e quindi dobbiamo tenerne conto, considerando che sono auto ancora competitive e divertenti da guidare", sottolinea la Teneggi.

"Stiamo ragionando su come supportare le attività delle Huracán nelle tre serie. Ma il Super Trofeo sarà solamente con le Temerario, come avvenne quando ci fu il passaggio da Gallardo a Huracán".

"Nel frattempo, ho visto un grande entusiasmo all'interno di Squadra Corse, anche dai nuovi che sono appena arrivati. Si respira un'aria nuova e c'è la voglia di partire bene con il nuovo corso".

Marco Mapelli, Lamborghini Temerario Super Trofeo Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Reggiani ha invece potuto illustrare quali sono i programmi legati al monomarca 2027, sapendo che il tempo a disposizione c'è, ma anche con il dovere di soddisfare tutti al meglio e in tempo per il semaforo verde delle varie competizioni.

"Stiamo finendo lo sviluppo della vettura, nelle prossime settimane definiremo anche i calendari 2027; da lì cominceremo a dare informazioni alle varie squadre, in modo che si possano organizzare bene".

"La Temerario verrà introdotta nelle tre serie principali, ossia Europa, Nord America e Asia; sarà vettura esclusiva di questi campionati e prevediamo di poterne avere un centinaio in pista".

In passato il Lamborghini Super Trofeo aveva cominciato ad avere una sua diramazione anche nel Middle East e con l'esperienza di Reggiani tra Asia e paesi limitrofi c'è anche in progetto di poter riallacciare un discorso interrotto prematuramente.

"Quando si avvia una nuova serie, bisogna averla programmata con largo anticipo. Sicuramente è un aspetto da valutare e prendere in considerazione. Il Super Trofeo è una piattaforma importante che ci permette di esplorare campionati e realtà locali. Quindi non c'è nulla di definito, ma il Middle East lo valuteremo con grande attenzione e se lo prenderemo in considerazione, partirà nei modi e tempi giusti".

La Teneggi ha aggiunto: "Abbiamo avuto parecchie richieste anche dai venditori locali, quindi sicuramente l'interesse da parte nostra c'è. Naturalmente vogliamo strutturare bene l'impegno in modo da fornire il giusto supporto, ma anche per dare l'opportunità di lavorare sulla ricerca di nuove figure da pista".

"Una volta le attività iniziavano a marzo e terminavano ad ottobre, oggi il mondo delle corse non si ferma mai e le serie invernali sono diventate la fucina di nuovi talenti e per svolgere test, quindi mai dire mai".