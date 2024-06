WEC | Ecco programma e orari TV per la 24h di Le Mans

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship giunge all'appuntamento più atteso: la mitica 24h di Le Mans.

Il Circuit de la Sarthe ospita infatti quello che è il quarto evento di una annata ricca di emozioni e colpi di scena ad ogni uscita in pista, con i protagonisti del Mondiale che verranno raggiunti dagli invitati dell'Automobile Club de l'Ouest.

In Classe Hypercar saranno 23 questa volta le vetture in pista, con le 19 della serie iridata che verranno raggiunte dalle 4 colleghe impegnate in IMSA, ossia Lamborghini, Porsche e la coppia di Cadillac.

Inutile negare che i fari sono puntati sulle Ferrari, dato che la 499P #51 è vincitrice in carica, ma i cambi di BoP potrebbero rimettere in gioco anche le Toyota e le Peugeot, al debutto in versione 2024 su una pista che teoricamente dovrebbe essere loro congeniale.

Per le LMDh, chiaramente la Porsche dovrà confermare quanto di buono visto in queste prime gare della stagione, ma si attendono risultati anche dagli altri marchi come BMW, Cadillac, Lamborghini e Alpine, mentre Isotta Fraschini vuole esprimersi al meglio cercando di compiere altri passi avanti e vedere la bandiera a scacchi.

A Le Mans torneranno in gioco le LMP2, rappresentate da 15 Oreca schierate da team importanti come AF Corse, United Autosports, Cool Racing, Nielsen Racing, Panis Racing, DKR Engineering, Proton Competition, Duqueine, Algarve Pro Racing, Vector Sport, AO by TF, Idec Sport e soprattutto Inter Europol Competition, vincitrice nel 2023.

Anche in Classe LMGT3 la griglia si amplia a 23 auto grazie all'inserimento delle Ferrari di JMW Motorsport, GR Racing e Spirit of Race, di una terza Ford Mustang iscritta dalla Proton Competition, più la McLaren di Inception Racing.

Grande curiosità per Valentino Rossi, che da tempo sognava di correre a Le Mans ed ora avrà una bella occasione di dire la sua con la sicuramente competitiva BMW M4 #46 del Team WRT.

Le Porsche sono altresì favorite dopo le belle prestazioni mostrate in questa prima parte di stagione, ma la folta schiera di partecipanti non può consentire l'esclusione di nessun marchio, come ad esempio Lamborghini e le sue Iron Dames.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Marc Fleury

IL PROGRAMMA

In Francia la settimana è lunga perché si comincia a girare già dal mercoledì pomeriggio, proseguendo fino a tarda ora e ripetendo il tutto anche giovedì. Venerdì è giorno di pausa per quel che riguarda le attività in pista, in modo da ricaricare le batterie in vista delle grandi giornate di sabato e domenica.

Vediamo in dettaglio tutti gli orari ufficiali pubblicati dal WEC per il quarto evento della stagione 2024.

MERCOLEDI' 12 GIUGNO

Prove Libere 1: 14;00-17;00

Qualifiche: 19;00-20;00

Prove Libere 2: 22;00-24;00

GIOVEDI' 13 GIUGNO

Prove Libere 3: 15;00-18;00

Hyperpole: 20;00-21;00

Prove Libere 4: 22;00-23;00

VENERDI' 14 GIUGNO

Giorno di pausa per il WEC

SABATO 15 GIUGNO

Warm-Up: 12;00-12;15

Gara: 16;00

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C of Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle, #77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3 of Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Benjamin Barker Foto di: Rainier Ehrhardt

FIA WEC 2024: come posso vedere la 24h di Le Mans

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+ e sul sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il Live Timing, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel.

A differenza delle solite sessioni del FIA WEC, stavolte la diretta TV coprirà integralmente l'evento tramite Discovery ed Eurosport, oltre ovviamente alle app FIAWEC.tv, Discovery+ ed Eurosport, e al cronometraggio ufficiale. Ecco in riassunto dove e come possiamo seguire le attività in pista.

MERCOLEDI' 12 GIUGNO

Prove Libere 1: 14;00-17;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 2, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

Qualifiche: 19;00-20;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 1, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

Prove Libere 2: 22;00-24;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 1, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

GIOVEDI' 13 GIUGNO

Prove Libere 3: 15;00-18;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 2, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

Hyperpole: 20;00-21;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 1, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

Prove Libere 4: 22;00-23;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 1, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

SABATO 15 GIUGNO

Warm-Up: 12;00-12;15 (Livetiming, diretta su Eurosport 1, app Eurosport, app Discovery+, e fiawec.tv)

Gara: 16;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 1-2 in alternanza, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)