MotoGP | Di Giannantonio: "Ho un bel passo con gomme usate, ma dovrò studiare qualcosa per il T4"

Marc Marquez ha fatto ciò che ci si aspettava da lui, firmando il miglior tempo della prima giornata di pista al Sachsenring. Fabio Di GIannantonio, a sua volta, continua a confermarsi in grande spolvero.

Il pilota del team Pertamina VR46 ha ottenuto il terzo tempo assoluto, staccato di 280 millesimi dal tempo firmato dal pilota del team Ducati e dietro anche all'Aprilia RS-GP del team Trackhouse affidata a Raul Fernandez.

Se la simulazione di qualifica ha dato buone risposte al pilota romano, il passo gara con gomme usate ha dato segnali ancora più importanti in vista della Sprint di domani e, soprattutto, della gara di domenica.

"Sono contento della mia giornata perché abbiamo fatto un ottimo lavoro sulle gomme da gara. Oggi pomeriggio avevo davvero un bel passo con le gomme usate, giravo sul 21 basso ed è ottimo. Poi oggi pomeriggio ho fatto anche un buon time attack. E' vero che ci manca qualcosa per arrivare al tempo che ha fatto Marquez e al mio dello scorso anno, però l'obiettivo di oggi era essere in Q2 e lo abbiamo raggiunto".

Lo scorso anno Di Giannantonio fu autore di un grande tempo. A suo avviso domani Marc Marquez potrà batterlo, ma tanti altri dovrebbero riuscire a stare vicino al pluri campione del mondo che sta difendendo i colori del team ufficiale di Ducati.

"Lo scorso anno, quando avevo fatto il mio miglior tempo, l'1'19"0, c'erano temperature un po' più basse. Oggi erano leggermente più alte. Ma sai, quando ci sono leggermente più basse aiuta sempre, perché fino a una certa soglia le gomme scivolano sempre un po' di più. Però penso che domani Marquez potrà batterlo e anche altri saranno vicini. Speriamo di esserci anche noi tra quelli vicini. Oggi per me è stato più difficile, ma penso che sia stato per un insieme di fattori".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per ciò che riguarda invece le gare fissate tra domani e domenica, l'azzurro del team VR46 ha spiegato il lavoro che proverà a fare per avvicinarsi a Marc Marquez, il vero riferimento di questo fine settimana al Sachsenring.

"Marquez fa una grande differenza nel quarto settore, soprattutto se lo comparo a me. Faccio fatica in quel punto e dovrò studiare qualcosa in vista della giornata di domani. Però penso che a prescindere da Marc stiamo facendo un bel lavoro e siamo contenti di dove siamo".

Ormai è un fatto, Diggia è sempre più a suo agio con la GP26, tanto da giudicarla come la migliore Ducati che abbia mai guidato da quando è in MotoGP.

"Questa è sicuramente la Ducati più costante, la più prevedibile e dove mi diverto di più, dove vado più forte. Sicuramente ho avuto bellissime sensazioni anche nel 2023 e anche nel 2024, nonostante la moto fosse inferiore. Ma la GP23 era davvero una bella moto. Però scelgo sempre la moto più performante a livello di tempi e ti direi che sì, questa è la migliore".

L'ultimo argomento a cui Di Giannantonio non si è voluto sottrarre è la condizione in cui imperversa curva 3. Nelle due sessioni di oggi abbiamo visto diversi piloti in difficoltà, tra i quali Marc Marquez e Franco Morbidelli, entrambi caduti senza grosse conseguenze.

"In curva 3 sembra che non si possa più passare sul cordolo interno, che è una cosa che facevamo con naturalezza. Ma non disturba così tanto il giro. In quel punto ci sono due questioni: il cordolo è scivoloso e c'è anche un avvallamento dove puoi anche perdere l'anteriore. Bisogna starci attenti in generale".