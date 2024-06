WEC | La Ferrari riapre i giochi nelle classifiche Mondiali

Con la storica vittoria alla 24h di Le Mans, la Ferrari ha riaperto completamente i giochi per quanto riguarda le classifiche 2024 del FIA World Endurance Championship.

Un successo sul Circuit de la Sarthe vale il doppio dei punti di un round comune da 6h per la massima serie di durata, indi per cui era fondamentale ottenere il primato per la Casa di Maranello, nella rincorsa all'iride che aveva fino a questo momento subìto brusche battute d'arresto.

A parte la prima uscita in Qatar dove le 499P avevano fatto il possibile per andare a punti, le gare di Imola e Spa-Francorchamps non hanno portato al Cavallino Rampante quanto sperato o meritato; nel primo caso per via di errori in gara commessi con le strategie, nel secondo per il brutto epilogo dovuto ad una gara fatta ripartire quando ormai pareva chiusa con le Rosse in testa.

Sta di fatto che il trionfo di Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen al volante della 499P #50 è valso 50 punti, che li porta a -9 dal primato occupato ancora da Lotterer/Estre/Vanthoor, che con la Porsche #6 si sono piazzati quarti in Francia dopo essere scattati dalla Pole Position.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Ad 8 lunghezze dai ferraristi ci sono Kobayashi/De Vries, rimasti soli in quanto il loro collega della Toyota #7, Mike Conway, non ha preso parte alla 24h di domenica scorsa poiché infortunato.

Quarti invece troviamo Ilott/Stevens con 60 punti, che sulla Porsche #12 di Jota sono primi nella classifica dei privati, mentre per trovare l'equipaggio #51 della Ferrari formato da Pier Guidi/Calado/Giovinazzi bisogna scendere fino all'ottava posizione, avendo un totale di 48 punti (-51 dalla vetta).

Ma con ancora i 25 punti in palio per il vincitore delle gare di San Paolo, Austin e Fuji (tutte da 6h), più i 38 che si aggiudicherà il primo in Bahrain (gara da 8h) e il punto addizionale che spetta a chi firma la Hyperpole in ogni gara, tutto è apertissimo e non possono essere esclusi ribaltoni.

Nella graduatoria Costruttori Hypercar, dove viene tenuto in considerazione il punteggio ottenuto dalla miglior vettura del marchio iscritta con un team ufficiale, la Porsche è sempre al comando con 108 lunghezze, seguita a -9 dalla Ferrari e a -12 dalla Toyota.

Podio HY Teams: #12 Hertz Team Jota Porsche 963: William Stevens, Norman Nato, Callum Ilott Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Alpine è quarta a 23 e ora incalzata da BMW (21) e Peugeot (14) dopo essersi ritirata da Le Mans. Cadillac a 14 è settima, alle sue spalle troviamo la Lamborghini a 11 e la Isotta Fraschini ancora priva di punti, pur avendo sfiorato il suo primo proprio sulla Sarthe.

Infine nell'elenco dei team Hypercar privati, la Jota #12 resta prima a 128 punti, allungando nei confronti della Proton Competition, salita seconda a 71 in seguito al ritiro della Ferrari #83 di AF Corse, rimasta a 67.

Completa l'elenco la Jota #38 a 54 punti.

FIA WEC - Classifiche di campionato