MotoGP | Bezzecchi: "Soffro fisicamente, qui posso solo salvare il salvabile e poi recuperare con calma"

Nell'incidente di Assen non ha riportato fratture, ma questo non vuol dire che per Marco Bezzecchi non sia stato doloroso tornare in sella alla sua Aprilia al Sachsenring. Le botte prese nella caduta avvenuta ad oltre 200 km/h si sono fatte sentire tutte nella prima giornata di prove del Gran Premio di Germania di MotoGP, ma comunque non hanno impedito al riminese di centrare l'obiettivo della Q2, chiudendo con il settimo tempo.

Il problema è che dal punto di vista fisico l'ex leader della classifica iridata è tutt'altro che a posto, come ha spiegato ai giornalisti presenti in circuito, tra cui quelli di Motorsport.com: "Come ci aspettavamo, sto male. Niente di incredibile, ma comunque soffro. Spero che sia stata la giornata più tosta. Normalmente è così, si va un po' in progressione durante il weekend, ma non è così scontato e soffro un po'. Alla fine, per come sto, sono riuscito a fare anche una giornata discreta, quindi sono contento".

"Stringo i denti per forza, ma mi preoccupa uguale, perché non è che ci possa fare qualcosa. Sicuramente avrei preferito arrivare qui in condizioni normali, però ormai la situazione è questa e sicuramente ci sarà da stringere i denti", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato quali siano le parti del corpo che lo infastidiscono maggiormente, Marco ha spiegato che il problema è piuttosto diffuso: "A parte le braccia, tutto il corpo, ma soprattutto la schiena ed il torace, perché mi sono schiacciato molto durante la caduta. Anche le caviglie, tutte e due. Schiena e torace sono la parte peggiore, ma in generale sono tutte cose che ci aspettavamo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E si tratta di dolori che richiedono anche l'utilizzo di antidolorifici: "Li ho presi oggi pomeriggio, ma sicuramente dovrò prenderli anche domani".

La consolazione è che la sua RS-GP sembra comportarsi piuttosto bene, anche se è un po' magra in rapporto al fatto che non riesce a sfruttarla al 100%: "La moto sicuramente va abbastanza bene, ma nel time attack è mancata un po' più l'esplosività da parte mia che il feeling con la moto. Fortunatamente, abbiamo dei dati interessanti da guardare, perché sono andati tutti forte. E' chiaro che per me in questo momento si tratta più di cercare di salvare il salvabile e poi avere più tempo per recuperare dopo. Però va bene".

Alla luce di tutto questo, non è neanche semplice fissare un obiettivo preciso per domani, anche sicuramente la chiave sarà partire il più avanti possibile: "Bisognerà cercare di preservare bene l'energia domattina per fare una buona qualifica, perchè nel time attack ho faticato un po', anche se è vero che arrivavamo da un turno lungo. Domani sarà simile, ma almeno c'è una pausa tra la FP2 e la Q2. Il primo obiettivo sarà sicuramente cercare di fare una buona qualifica, poi da lì penseremo a cosa si può fare nella Sprint".