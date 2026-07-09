MotoGP | Diggia: "Perché KTM? Lì potrò diventare ufficiale e leader di un marchio"

Fabio Di Giannantonio si presenta al via del Gran Premio di Germania da terzo in classifica di campionato, in una stagione 2026 di MotoGP che lo vede continuare stabilmente ad essere tra i protagonisti delle parti alte della graduatoria ad ogni gara.

Il romano al Sachsenring ha tutta l'intenzione di voler ripetere le buone cose mostrate fin qui in sella alla propria Ducati #49, ma a mente sgombra e con la consapevolezza che il buon lavoro svolto con la VR46 sta dando sempre frutti, cosa che lo tiene ancorato al gruppo di vertice.

"Penso che stiamo vivendo un grande momento e, grazie ad un'ottima velocità, in tutte le gare siamo sempre davanti a lottare contro i migliori", ha detto in conferenza stampa.

"Per noi non cambia nulla, siamo a metà campionato e la strada rimane molto lunga, cerchiamo di goderci ogni bel momento provando a capire e studiare dove migliorare".

"Qui sono convinto che Marquez sarà molto forte, così come le altre Ducati. Le Aprilia verranno fuori, lo scorso anno ricordo che fecero molto bene nella seconda parte di gara, per cui immagino saremo i soliti 5-6 a combattere davanti".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

In questo fine settimana ci sarà anche l'esordio dello nuovo schema della griglia di partenza, con caselle maggiormente distanziate per aumentare la sicurezza che dovrebbero dare un'ulteriore spinta in questo senso, oltre al divieto di utilizzo dell'abbassatore.

"Sono favorevolissimo alle caselle separate maggiormente e speriamo possa funzionare. Fra l'altro, su questa pista arrivare alla prima curva rischiando è il modo per guadagnare meno, quindi mi auguro che vada tutto bene".

"Sull'abbassatore, inizialmente ero uno di quelli dubbioso, invece ad Assen si è rivelata una scelta molto buona, quindi faccio i complimenti alla MotoGP e a tutti quelli che hanno preso queste decisioni".

Infine non si poteva non parlare della notizia della settimana, ovvero la firma di Diggia come nuovo pilota ufficiale di KTM. Dopo i tanti anni in VR46, si è visto benissimo che tipo di rapporto si è instaurato con la squadra di Tavullia, ma il futuro gli ha presentato una opportunità da non farsi sfuggire.

"La posizione in cui mi trovo oggi in campionato è frutto di un lungo e duro lavoro fatto con i ragazzi del team. Sicuramente non è stato semplice, quando crei un legame famigliare con certe persone è sempre dura fare certe scelte".

"Ma devo anche pensare a me stesso, sono convinto che fosse la miglior soluzione in questo momento della mia carriera e per il mio futuro professionale. L'anno prossimo compirò 28 anni, da 5 sono in MotoGP e penso che fosse il momento giusto per affrontare una nuova sfida per essere leader di un altro marchio e nel ruolo di pilota ufficiale".