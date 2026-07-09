Maserati apre un nuovo capitolo: ecco la GranTurismo Project GT4 per il 2028

Maserati è pronta ad aprire un nuovissimo capitolo nel mondo delle corse a ruote coperte, presentando la GranTurismo Project GT4 che arriverà nel 2028.

Come palcoscenico di questa interessantissima novità è stato scelto il Festival of Speed di Goodwood, dove la Casa del Tridente ha mostrato in anteprima la vettura da competizione che andrà ad affiancare la GT2, oltre che la MCXtrema, dalle quali eredita tecnologie e competenze tecniche.

Maserati Corse vuole quindi portare in pista il D.N.A. tecnico, stilistico e ingegneristico della Nuova GranTurismo con un progetto competitivo, puntando alla vittoria e rafforzando il legame con il prodotto di serie, per il quale il mondo delle corse è un vero e proprio laboratorio.

"La Project GT4 rappresenta un passaggio naturale nell'evoluzione del programma Maserati Corse e completa la nostra visione per il futuro delle competizioni GT", sottolinea Vincent Biard, Capo di Maserati Corse.

"Forte dell'esperienza maturata con Maserati GT2, questo progetto nasce con l'obiettivo di portare nella categoria GT4 tutta la conoscenza tecnica, sportiva e operativa sviluppata in questi anni, mantenendo un forte legame con la Nuova GranTurismo da cui deriva".

Il V6 Nettuno cuore pulsante del nuovo progetto

La Project GT4, sviluppata nella sede di Modena in collaborazione con l'esperto Andrea Bertolini, nasce sulla base della nuova GranTurismo ed è dotata dell'ormai consolidato motore Nettuno V6 da 3 litri, un marchio di fabbrica sul quale l'azienda emiliana ha puntato fortemente, anche aprendo ad innovazioni abbinandolo al sistema ad idrogeno, presentato a Le Mans. Montato in posizione anteriore-longitudinale, con tecnologia di combustione a precamera derivata dalla F1, può raggiungere anche potenze superiori ai 700 CV.

La trazione della GT4 è posteriore, con sospensioni derivate direttamente dalla GranTurismo Trofeo, ammortizzatori e barre antirollio regolabili e una riduzione di peso di circa 400 kg rispetto alla vettura stradale, partendo da una piattaforma in alluminio già fortemente ottimizzata.

A questo vanno aggiunte tutte le caratteristiche di una vettura da corsa come alettone, appendici aerodinamiche, cellula di sicurezza e nuove linee (in particolare quella frontale) splitter anteriore, configurazione aerodinamica ottimizzata per incrementare il carico verticale, bandelle laterali anteriori, cofano con prese d'aria apposite, impianto frenante dedicato con raffreddamento specifico, sedile e serbatoio omologati, e cerchi da 18 pollici conformi ai regolamenti GT4.

Il tutto, come sottolineato, su base legata alla GranTurismo stradale, come propulsione e scocca, ed interni che conservano gli elementi distintivi della plancia GT, adottando una configurazione orientata alla massima ergonomia ed efficacia in pista.

Oltre al contenimento dei costi, secondo quanto prevede la categoria GT4, come dicevamo in precedenza questa nuovissima auto beneficia dell'esperienza maturata in pista dal 2023 con la Maserati GT2 in termini di assetto, calibrazione, affidabilità e prestazioni, tutte messe nelle mani del grandissimo Campione quale è Bertolini.

"Il nostro obiettivo è chiaro: sviluppare una vettura competitiva, affidabile e accessibile ai team e ai piloti che scelgono Maserati", prosegue Biard.

"Il percorso di sviluppo è appena iniziato, ma stiamo già lavorando per arrivare alla stagione 2028 con una vettura in grado di competere ai massimi livelli e ambire al successo".

Infine, Maserati non poteva che adottare una livrea di presentazione dedicata ai 100 anni che festeggia nel 2026, ideata in collaborazione col suo Centro Stile: un grande Tridente attraversa la vettura dal tetto alla parte posteriore, su uno sfondo blu dove appaiono 100 piccoli Tridenti in tonalità più chiara, mentre l'anteriore presenta una fascia bianca in omaggio ad alcune Maserati del passato, come la 420M/58 Eldorado, e gli inserti gialli in onore della città di Modena, sede del marchio.

"In un anno in cui celebriamo i 100 anni del Tridente e 100 anni di Maserati nelle competizioni, la Project GT4 rappresenta un ulteriore tassello della nostra strategia sportiva e conferma la volontà del marchio di continuare a investire nel motorsport internazionale", conclude l'ingegnere francese.

La vetrina di Goodwood prima di Misano

Maserati ha scelto Goodwood per il lancio della Project GT4 essendo il Festival of Speed anche teatro di scena per la Nuova GranTurismo, Nuova GranCabrio e Nuova Grecale che fanno il loro esordio in pubblico per esaltare ulteriormente la peculiarità che da sempre definisce il Costruttore: il Gran Turismo italiano, in cui design, eleganza, prestazioni e maestria artigianale, che si fondono in un equilibrio di eleganza mai ostentata, ma sempre orientata alle prestazioni.

Nel Regno Unito saranno presenti anche i modelli MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema, che scenderanno anche in pista per affrontare la celebre Hillclimb di quasi 2 km e con dislivello di quasi 100 metri che da sempre mette a dura prova anche i piloti più esperti. La MCXtrema venerdì 9 luglio parteciperà pure al Timed Shootout, la gara a cronometro più importante e spettacolare dell'evento, dove i piloti competono per stabilire il tempo più veloce lungo la celebre salita.

Dopo Goodwood, la GranTurismo Project GT4 verrà esposta la prossima settimana a Misano, dove si terrà il terzo evento stagionale del GT2 European Championship. Per l'occasione, Motorsport.com vi fornirà contenuti esclusivi sulla nuovissima arma da corsa del Tridente.