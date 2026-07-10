MotoGP | Bagnaia in Q1: "Me l'aspettavo, qui serve tanto grip e a me sembra di essere sul ghiaccio"

Dopo aver sofferto ad Assen, le Ducati sembrano aver rialzato la testa al Sachsenring, perché nel venerdì del Gran Premio di Germania di MotoGP hanno occupato tre delle prime quattro posizioni. C'è però un'eccezione ed è abbastanza pesante: Pecco Bagnaia ha faticato tantissimo e non è andato oltre il 13° tempo, incassando oltre sette decimi di ritardo nei confronti della GP26 gemella di Marc Marquez, che invece ha chiuso in vetta, ritrovandosi così costretto a passare dalla Q1 di domattina.

Il saliscendi tedesco è una pista sulla quale il grip posteriore è fondamentale e questo finora è stato il tallone d'Achille del piemontese, che infatti non ha nascosto che già prima di arrivare qui temeva che le cose potessero andare così oggi.

"Purtroppo me lo aspettavo, perché questa è una pista dove c'è bisogno di tantissimo grip e di tanto supporto dal posteriore e questo è il mio problema quest'anno. Nel T2 e nel T3 mi sembra di essere sul ghiaccio, è come se stessi facendo flat track", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti al Sachsenring, tra cui quelli di Motorsport.com.

Il fatto che le altre tre Desmosedici GP siano state competitive però può essere un aiuto, perché magari si può trovare nei dati una chiave per ribaltare la situazione, anche perché il tre volte iridato è abbastanza convinto che si tratti di un problema di elettronica più che di assetto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Abbiamo tanti dati, soprattutto di piloti di Ducati, che hanno tanto grip, come per esempio Alex Marquez, che in questo momento è quello con più performance dove manca a me. Per stasera ci concentreremo sul cercare di capire dove riescono a fare di più la differenza. Abbiamo provato quattro set-up e non hanno cambiato la situazione, quindi non è un problema di setting, ma di elettronica, e dobbiamo risolverlo assolutamente".

Anche perché la convinzione è che se si trova una chiave di volta, la musica può cambiare parecchio. Ma anche che se non sarà così, sarà un weekend durissimo: "E' una pista dove sono sempre andato forte e nel T1, dove il grip serve meno, siamo davanti. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione, perché se non risolviamo questo nostro limite è dura".

Tra le altre cose, questo fine settimana debutta il nuovo formato della griglia che distanzia maggiormente le file tra loro, quindi partire indietro potrebbe rendere tutto più difficile: "Già lo era prima e lo sarebbe ancora di più. L'idea di fare una qualifica sola per due partenze rimane un po' strana come scelta, però anche lì ne parleremo e magari riusciremo a fare qualcosa di diverso".

Oggi abbiamo anche visto diverse cadute alla curva 3, dove sembra essersi formata una buca tra il cordolo e l'asfalto. Bagnaia non è tra quelli finiti a terra, ma gli è stato comunque chiesto di commentare la situazione: "Abbiamo dovuto cambiare tutti la linea rispetto agli anni scorsi perché non si può più tagliare sul cordolo interno, perché c'è una buca e la moto tende a saltare e a chiudere l'anteriore. Quindi bisogna interpretarla in modo diverso".