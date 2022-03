IndyCar | Rinviati al 2024 i nuovi motori ibridi da 2.4 litri

Carica lettore audio

La serie doveva passare ai V6 Bi-Turbo da 2,4 litri dotati di unità ibride all'inizio della prossima stagione, con Chevrolet-Ilmor e Honda Performance Development che erano al lavoro per quella scadenza. I motori dovevano originariamente iniziare i test nel primo trimestre di questa stagione, con l'ibrido fornito da Mahle.

Tuttavia, dopo aver consultato Honda e Chevrolet, la IndyCar ha deciso di rinviare il debutto al 2024.

"Siamo soddisfatti del ritmo di sviluppo tecnico dell'ibrido V-6 biturbo da 2,4 litri in vista della competizione - ha detto il presidente della IndyCar, Jay Frye - Siamo molto incoraggiati dai progressi che il nostro team e i nostri partner hanno fatto, ma una decisione immediata doveva essere presa per garantire di essere preparati per la stagione 2023 utilizzando il nostro attuale pacchetto motore da 2,2 litri".

"Il grazie va ai nostri grandi collaboratori di Honda e Chevrolet per aver lavorato attraverso questa difficile situazione della catena di approvvigionamento. Procediamo a testa bassa nel lavoro sul motore ibrido da 2,4 litri e non vediamo l'ora di averlo in pista nel 2024".

Nonostante i ritardi nella fornitura di alcune componenti, il primo test in pista si terrà il 30-31 marzo a Sebring, per poi continuare nell'arco dell'anno, secondo le dichiarazioni ufficiali.

"Siamo orgogliosi del duro lavoro e del livello di impegno del nostro gruppo motore insieme ai nostri team e partner, nello sviluppo del motore Chevrolet per il nostro programma IndyCar - ha dichiarato Mark Stielow, direttore di GM Motorsports Competition Engineering - Eravamo certamente entusiasti di averlo in pista la prossima stagione. Chevrolet rimane pienamente impegnata nella IndyCar Series, e noi non vediamo l'ora di far debuttare il pacchetto di motori nel 2024".

David Salters, Presidente e Direttore Tecnico di HPD, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di dare il via all'era elettrificata delle corse della IndyCar Series. Abbiamo terminato lo sviluppo e i test al dinamometro del nostro nuovo motore a combustione interna, e una volta risolti i problemi della catena di fornitura dei componenti del sistema ibrido, inizieremo i test in pista della nuova power unit".

Il passaggio a motori da 2,4 litri porterà la potenza delle IndyCar a 800 CV, con il sistema ibrido che ne aggiungerà altri 100.

Nel frattempo, i V6 biturbo da 2,2 litri della IndyCar, introdotti all'inizio della stagione 2012, continueranno per il 12° anno.

"Amo lavorare sulle novità, quindi non vedo l'ora di affrontare la sfida dei 2,4 litri - ha ammesso un ingegnere della IndyCar a Motorsport.com - Da questo punto di vista, mi dispiace che dobbiamo aspettare un altro anno. Detto questo, sono sicuro che saremo ben coinvolti nei test di questi nuovi motori, quindi probabilmente ci metteremo presto le mani sopra".

"Devo dire che negli ultimi cinque o sei anni, quando la IndyCar ha voluto fare dei cambiamenti, è stata molto brava a considerare le opinioni dalle persone del paddock, per il bene dello sport. C'è una politica legata alla crescita, quindi penso che gli ingegneri e i direttori tecnici di tutte le squadre saranno coinvolti nel giro per gli ibridi 2,4 e consultati nei prossimi due anni di test".

Contattato da Motorsport.com, un ingegnere di una squadra rivale ha concordato: "La cosa peggiore che si poteva fare era affrettare l'ingresso di questa nuova formula. Se ci sono stati ritardi e la componente ibrida non è stata provata, allora va bene, rinviamola di un anno".

"La cosa importante è assicurarsi di avere tutto assolutamente a posto e affidabile per il momento in cui andremo in pista e in TV. Sarebbe stupido se ci fossero problemi causati da lavoro frettoloso".

"Penso che i nostri fan capiranno la situazione. E questa formula che abbiamo al momento con le 2.2... beh, è pazzesca, abbiamo grandi corse. Un altro anno di questa formula sarà ancora in grado di intrattenere i fan. Cercare di essere competitivi ogni weekend di gara sarà ancora di più una sfida enorme per noi".