Hildebrand torna con AJ Foyt Racing per le gare ovali

Il team AJ Foy Racing, supportato da ROKIT, disputerà le gare su pista e su strada della stagione 2022 della NTT IndyCar Series con Tatiana Calderon, ma JR Hildebrand guiderà la vettura #11 delle cinque gare ovali (Texas Motor Speedway, Indianapolis 500, la doppia all’Iowa Speedway e la World Wide Technology Raceway a Gateway).

Hildebrand ha già disputato una gara con Foyt lo scorso anno, correndo la sua 11esima Indy 500 e qualificandosi 22esimo su 35 partecipanti, recuperando fino al 15esimo posto. La sua esperienza si rivelerà utile per i suoi compagni di squadra, dato che Dalton Kellett è solo al suo terzo anno a questo livello, mentre il campione Indy Lughts Kyle Kirkwood è un rookie.

“Sono entusiasta di avere questa opportunità di tornare al volante, fare un po' più di gare e lavorare di nuovo con la squadra AJ Foyt Racing", ha detto Hildebrand. "Anche se i risultati possono non essere sembrati speciali sulla carta, sono stato davvero impressionato da ciò che abbiamo realizzato l'anno scorso alla Indy 500 e non vedo l'ora di correre su questi altri ovali nel programma IndyCar insieme a Kyle e Dalton".

Il presidente del team Larry Foyt ha detto: "Abbiamo avuto una grande esperienza lavorando con J.R. l'anno scorso, e non c'è dubbio che sia molto competitivo a Indianapolis. È ancora molto motivato a guidare la IndyCar ed è un pilota tecnico ed esperto di setup, che rappresenterà un valore aggiunto alle nostre gare su ovale quest'anno."

Hildebrand ha ottenuto un secondo posto finale come miglior risultato in carriera alla Indy 500 nel 2011, anno di esordio. Sembrava tutto pronto per vincere per Panther Racing, ma ha perso il controllo dell’auto alla curva 4 all'ultimo giro, avendo un contatto con il muro, e questo ha permesso a Dan Wheldon di passarlo e firmare la sua seconda vittoria Indy.

A Indy, Hildebrand si è qualificato nella top-10 quattro volte e ha ottenuto quattro top 10. Ha chiuso altre due volte in top 3 correndo per Ed Carpenter Racing-Chevy nella sua ultima stagione a tempo pieno in IndyCar, 2017, entrambi su ovali. La prima gara della stagione di Hildebrand per il leggendario sette volte campione di Indy car A.J. Foyt sarà la prossima settimana nella XPEL 375 nello stato natale di Foyt al Texas Motor Speedway.