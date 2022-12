IMSA | Ecco il programma completo della 24h di Daytona 2023

Carica lettore audio

Mentre va via via definendosi l'elenco iscritti della 24h di Daytona, sono usciti finalmente tutti gli orari delle attività in pista per quello che sarà il primo appuntamento della stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship.

Qualche settimana fa vi avevamo illustrato un primo programma relativo alla settimana dei test "Roar Before the 24", previsti nel weekend del 20-22 gennaio, che serviranno a preparare non solo il round d'apertura della serie che si svolgerà la settimana seguente, ma anche per definirne la griglia di partenza dato che avranno luogo le Qualifiche.

Queste sostituiranno la Qualifying Race, soluzione che era stata adottata per le ultime due edizioni, ora accantonata in attesa di un possibile reinserimento per il futuro, come ha dichiarato il Presidente IMSA, John Doonan.

Nel frattempo, tutti i team e piloti in azione in Florida avranno a disposizione ben 9 sessioni di Prove Libere in due settimane, con un'ulteriore a disposizione per le squadre che faranno debuttare le rispettive LMDh dei marchi Porsche, Cadillac ed Acura.

Ricordando le 6 ore di differenza di fuso orario che separano l'Italia da Daytona, vediamo in dettaglio i nostri orari per seguire con grande attenzione le attività in pista.

#8 Tower Motorsport Oreca LMP2 07: Josef Newgarden, Kyffin Simpson, John Farano, #25 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Jesse Krohn, Augusto Farfus, Connor De Phillippi Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

ROAR BEFORE THE 24: 20-22 gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio

Prove Libere 1 - 17;00-18;30

Prove Libere 2 - 22;15-24;00

Sabato 21 gennaio

Prove Libere 3 - 17;15-18;45

Prove Libere 4 - 21;10-22;10

Domenica 22 gennaio

Prove Libere 5 - 00;30-2;30

Qualifiche - 19;25-21;00

#31 Action Express Racing Cadillac V-LMDh, GTP: Pipo Derani, Alexander Sims, #11 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Giedo van der Garde, Francois Heriau, Josh Pierson Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

24h DI DAYTONA: 26-29 gennaio

Giovedì 26 gennaio

Prove Libere 1 - 17;05-18;35

Prove Libere 2 - 21;20-23;05

Venerdì 27 gennaio

Prove Libere 3 - 1;15-3;00

Prove Libere 4 - 17;20-18;20

Sabato 28 gennaio

Prove Libere GTP - 00;25-00;45

Gara (partenza) - 19;40

Domenica 29 gennaio

Gara (arrivo) - 19;40