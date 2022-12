IMSA | Acura in mano a Wayne Taylor Racing e Andretti Autosport

Carica lettore audio

La Wayne Taylor Racing ha raggiunto un accordo con la Andretti Autosport per collaborare e correre assieme nell'IMSA SportsCar Championship con le Acura LMDh e GT3, ma anche nel Lamborghini Super Trofeo North America per la stagione 2023.

La nuova squadra si chiamerà molto semplicemente Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport e si occuperà del prototipo ARX-06 #10 che sarà in azione in Classe GTP, oltre che della NSX Evo22 #93 della categoria GTD.

"Questo è un momento emozionante per noi. Siamo orgogliosi di tornare nel paddock IMSA in questo modo e di avere l'opportunità di partecipare al lancio del programma GTP insieme a Wayne Taylor Racing e ai nostri amici di Honda Performance Development", ha dichiarato l'AD di Andretti Autosport, Michael Andrettti, che avrà anche una vettura LMP3 iscritta al campionato americano.

"Rientrare nell'IMSA a tempo pieno e a questo livello è stato un mio obiettivo. Volevo che si presentasse l'occasione giusta e al momento giusto, e l'abbiamo trovata. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con WTR e di incontrare tutti i grandi sostenitori della squadra. Voglio ringraziare personalmente Wayne Taylor e Travis Houge per essere già dei grandi collaboratori in questo momento in cui stiamo già pianificando il futuro di successo".

#66 Gradient Racing, Acura NSX GT3, GTD: Kyffin Simpson, Till Bechtolsheimer, Mario Farnbacher Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Taylor ha aggiunto: "E' un onore questa collaborazione con Andretti. Sono stato contattato da Michael un anno fa e, come tutti sappiamo, il tempismo è tutto, soprattutto perché i nostri programmi GTP e GTD continuano a crescere con Acura/HPD. Avendo lavorato con Michael su questo progetto per quasi un anno, sono davvero entusiasta di vederlo realizzato".

"Anche se il nostro programma per il 2023 non sarà molto diverso, Andretti Autosport può darci tanto mentre continuiamo a crescere ed espanderci. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Michael, J-F Thormann, Rob Edwards e tutto il team Andretti".