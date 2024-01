Video | GT, GT4, Prototype e Formula Winter Series: cosa sono?

Olimp Racing si fa notare con un'ottima prestazione ai Test Days

Alla vigilia delle prime gare del Gedlich Racing nel 2024, l'Audi R8 LMS GT3 dell'Olimp Racing si è presentata bene in GT Winter Series, di scena questo fine settimana all'Estoril in Portogallo.

Il suo pilota Karol Basz ha fatto segnare il tempo più veloce nelle due giornate di prova sul suggestivo tracciato ex Formula 1. Il team polacco ha infatti realizzato sempre i crono di riferimento.

In realtà, la squadra polacca aveva due motivi per essere ottimista in vista della gara di apertura della quinta edizione del campionato. La seconda auto di Olimp, una Ferrari 488 GT3 (dopo la rinuncia a schierare la 296 GT3 a causa di un problema di fornitura di ricambi), ha chiuso con il terzo tempo grazie al bel giro di Krystian Korzeniowski di venerdì.

I proprietari della squadra, Marcin e Stanislaw Jedlinski, si divideranno con Basz e Korzeniowski il weekend, che offre ai partecipanti della GT Winter Series due gare sprint da 30 minuti e una da 55 minuti.

La sola 296 in campo, gestita da Rinaldi Racing, è emersa dai Test Days come seconda forza. Ma l'uomo che ha mostrato il passo della vettura nella sessione finale di venerdì è stato il coach del team, Felipe Fernandez Laser, noto tra l'altro per il suo lavoro con Michael Fassbender, quando l'attore hollywoodiano ha realizzato il suo sogno di gareggiare a Le Mans. I piloti gentleman Pierre Ehret e Christian Hook condivideranno la Ferrari-Rinaldi per le gare di questo fine settimana.

La GT Winter Series è già una sfida "fuori stagione" consolidata per i migliori team europei. Ora Gedlich Racing ha aggiunto due nuovi campionati alla sua lista, che si disputeranno per la prima volta questo fine settimana. Gli equipaggi della GT4 Winter Series e della Prototype Winter Series sono stati ugualmente al lavoro durante i Test Days. E stanno già dando spettacolo.

Rinaldi ha dimostrato la sua versatilità facendo correre anche un paio di vetture veloci fra i prototipi. Il campione 2013 dell'ADAC GT Masters Daniel Keilwitz si è messo al volante della sua Ligier JSP320 per stabilire il giro più veloce con la LMP3 che condividerà con Steve Parrow nel fine settimana. Sullo storico circuito tortuoso i prototipi affronteranno due gare da 50 minuti.

Ma i test sono sempre qualcosa di più ostico da decifrare andando oltre i semplici tempi sul giro. Prendiamo ad esempio Mühlner Motorsport. Il team con sede a Spa-Francorchamps in Belgio ha utilizzato il programma invernale di Gedlich Racing come un'opportunità per effettuare uno "shootout" alla ricerca di un giovane pilota di talento per il posto che sta offrendo nella Prototype Cup Germany 2024.

Questa settimana non ha fatto eccezione, ma ora l'attenzione è tutta rivolta ad affinare le capacità in gara e a ottenere risultati nel weekend. È un buon esempio di come un team possa trarre il massimo dalla sua avventura in Iberia!

Nell'altro nuovissimo campionato, la GT4 Winter Series, Forsetti Motorsport è stato il più veloce nelle giornate di prova con la sua Aston Martin Vantage GT4, seguita dalla Elite Motorsport con la sua McLaren Artura GT4 e dalla Mercedes AMG GT4 di Schnitzelalm Racing.

Ma è stato probabilmente quest'ultimo team a dover affrontare i maggiori problemi. Joel Mesch avrebbe potuto essere il più rapido, ma l'uomo con cui avrebbe dovuto condividere la Mercedes non è arrivato a Lisbona in tempo per le giornate di prova.

Marcel Marchewicz era ancora bloccato a Oslo venerdì, dopo che il suo viaggio programmato dalla Svezia al Portogallo è andato decisamente storto. Tutto ciò significa che Jay Mo Härtling, che ha già avuto il grande compito di debuttare sulla sorella GT3 della vettura nelle gare della GT Winter Series, sostituirà Marchewicz anche sulla Mercedes GT4.

Nel fine settimana la GT4 Winter Series avrà un format di gara simile a quello della GT Winter Series, con due round da 30 minuti e una gara di un'ora.