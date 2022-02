GT Italiano | Pronte due Mercedes e una Lamborghini per Antonelli

Carica lettore audio

Nuovi arrivi o meglio, ulteriori conferme per il Campionato Italiano Gran Turismo.

Questa volta siamo a casa Antonelli Motorsport, con il team di Marco Antonelli che sarà presente nella stagione 2022.

A scendere in pista toccherà a due Mercedes-AMG GT3, sia per quanto riguarda la serie Sprint, sia per quella Endurance.

Ovviamente le vetture sono in versione 2021, ovvero quelle con l’ultimo aggiornamento EVO 'Made in Stoccarda'.

Piloti quasi definiti e nelle prossime settimane ci sarà la conferma delle Line-Up.

#102 Lamborghini Huracan SuperTrofeo GT Light, Antonelli Motorsport: Mattia Michelotto Photo by: acisportitalia.it

Alle due AMG si aggiunge la Lamborghini Huracan Super Trofeo “penultima” versione, che sarà schierata nella serie Sprint, mentre si lavora anche per un suo possibile utilizzo nella serie Endurance.

Lo scorso anno il Team è stato presente con Bar Baruch e Luca Segù nelle gare del campionato Sprint, dove hanno messo a segno due vittorie (Monza 2 e Mugello 2) chiudendo la stagione con 53 punti nella classifica Assoluta Conduttori.

Un piacere rivedere in pista queste imponenti macchine, anche se per i valori chiaramente bisognerà verificare i nomi degli equipaggi, che come detto sopra sono in via di definizione.