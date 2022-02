GT Italiano | Quasi certa la presenza della BMW di Ceccato Racing

Carica lettore audio

E' quasi certa la presenza della BMW del team Ceccato Racing al via del Campionato Italiano Gran Turismo 2022.

La partecipazione alla serie tricolore targata ACI Sport del marchio bavarese si è consolidato negli anni, a partire dal 2012 con la Z4 GT3.

In quella stagione gli esemplari erano due, uno per Stefano Colombo in coppia con Thomas Biagi - i quali poi vinsero il titolo - mentre il secondo invece fu affidato a Edoardo Liberati e Michela Cerruti.

La stagione successiva l'equipaggio formato da Colombo e Stefano Comandini sfiorò il bis, ma per loro ci fu un secondo posto.

La seconda Z4 era guidata in “solitaria” dalla Cerruti, che si portò a casa la vittoria in Gara 2 ad Imola.

Dopo un anno di altri programmi, BMW rientra nel 2015 sempre con due macchine; Gagliardini-Comandini riuscirono a portare a casa il trionfo in Gara 2 al Mugello, con l'altro mezzo sempre condotto dalla Cerruti.

Nel 2016 arriva il debutto con la nuova M6 affidata a Cerqui-Comandini, che siglarono la prima vittoria dell'auto a Misano in Gara 1 a giugno.

Nel 2017 Comandini-Cerqui portano a casa il titolo della Super GT3 grazie ad una serie di otto vittorie.

Il resto è storia recente, alla M6 si è poi affiancata la M4 GT4. A fine stagione 2021 entrambe le macchine sono andate in “pensione”, dopo aver battagliato a lungo nella serie tricolore.

Stefano Comandini, BMW M4 GT3 Photo by: Stefano Comandini

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, nel 2022 Ceccato Racing sarà nuovamente al via e lo farà con la nuova M4 GT3, con Roberto Ravaglia che sarà sempre al posto di comando delle operazioni.

Sicuramente Marius Zug non sarà della partita, dato il giovane pilota tedesco sarà impegnato con Audi nel DTM.

Ravaglia ci ha abituati a piloti di spessore e quest’anno certamente ci stupirà ancora una volta. La squadra avrà a disposizione un solo esemplare della M4 GT3 che utilizzerà sia nello Sprint che nell’Endurance.

Nelle prossime settimane saranno svelati i nomi degli equipaggi, che sono ancora al vaglio, così come la nuova livrea.

Il team non si limiterà al solo Campionato Italiano, valutando la possibile partecipazione ad una serie di gare oltre confini.