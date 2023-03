CIGT | Gustavo Sandrucci sulla Mercedes di Antonelli Motorsport

Carica lettore audio

Un altro pilota entra a far parte degli schieramenti 2023 del Campionato Italiano Gran Turismo. Stiamo parlando di Gustavo “Gus” Sandrucci che nelle ultime due stagioni ha militato nel BMW M2 CS Cup Italy, vincendo la prima stagione con titolo annesso nel 2021.

Pilota che sicuramente non necessita di una presentazione, il suo palmares parla da sè. Il pilota viterbese già nel lontano 2002 lo troviamo al volante di una Rover, continuando a gareggiare fino al 2003. Poi una pausa per gli studi, ma il suo ruolo di istruttore lo ha sempre mantenuto in contatto con il motorsport.

Si trova in AMG Driving Academy dal 2011, dove nel 2015 è divenuto capo istruttore. Ha vinto ovunque, dalla Clio Cup, alla Mini per arrivare alla BMW, adesso il salto nelle GT.

Sandrucci sarà al volante della Mercedes AMG GT3 EVO del team Antonelli Motorsport e parteciperà alla serie Sprint, mentre è da definire il nome del suo compagno.

Marco Antonelli e Gustavo Sandrucci, Antonelli Motorsport Photo by: Antonelli Motorsport

"È un progetto nato grazie al supporto della Concessionaria Mercedes Rossi, li conosco da anni è un Performance Center che vende AMG e abbiamo fatto un progetto che, oltre alle gare, coinvolgerà tante persone ed eventi", racconta Sandrucci a Motorsport.com.

"Per me è una grande sfida, una occasione che aspettavo da anni. Lo scorso anno avevo provato la M4 GT3 dopo aver vinto il Campionato e ho girato sui tempi degli ufficiali".

"Voglio far bene anche con Mercedes, ancora non abbiamo scelto il mio compagno, ma nel frattempo mi sto allenando molto, tra kart e palestra. Sono concentrato, e come sempre il lavoro sarà metodico e rispecchia il mio modus operandi, questo sarà l’approccio”.

Sandrucci sarà presente il 12 marzo sul circuito di Misano Adriatico per una giornata di test, insieme a tanti altri piloti e squadre.

Mercedes AMG GT3, Antonelli Motorsport Photo by: Antonelli Motorsport