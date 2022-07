CIGT | Cambio di casacca per la Linossi, ritorno da Antonelli La bresciana lascia il volante della Porsche e ritrova quello della Mercedes-AMG che condividerà con Pesce e Rappange al Mugello, in attesa di capire come programmare il resto della stagione 2022.

Di: Stefano Reali Carica lettore audio Per Francesca Linossi è il momento di cambiare marcia e casacca. A stagione iniziata, due gare nel Campionato Italiano GT Sprint, la bresciana salirà sulla Mercedes-AMG GT3 EVO del Team Antonelli Motorsport. Il prossimo appuntamento per lei sarà sul tracciato del Mugello nel weekend del 14-17 Luglio, valido per la serie Endurance. La Linossi dividerà l’abitacolo con Emidio Pesce e Jop Rappange; da parte sua c’è la conoscenza della vettura e del tracciato toscano, poi la serie tricolore si sposterà a Imola il 4 settembre e nuovamente a Scarperia il 23 ottobre per l’atto finale. Dopo il titolo 2021 conseguito al volante della Ferrari 488 Challenge di Easy Race, la lombarda torna nella classe regina, decisa a dare battaglia per il resto del campionato. Tre sfide accettate, come nella sua natura, con la consapevolezza di avere un grande Team alle spalle. Francesca Linossi Photo by: ACI Sport "Sono contenta di rimettermi al volante della Mercedes-AMG GT3 EVO del Team Antonelli Motorsport con cui ho vinto la PRO-AM nel 2019", dice la Linossi. "Questo sarà un nuovo inizio di stagione. La classe regina sarà sicuramente competitiva, del resto sono diverse stagioni che il campionato è di alto livello". "Prima della gara faremo qualche giro sul circuito del Mugello per un test, dopo la gara cercheremo di pianificare la restante parte di stagione". condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente CIGT | Barrichello torna su una Ferrari: nuova storia in vista? condivisioni