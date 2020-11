Paura per Antonelli al mondiale di kart a Portimao

Grande paura per Andrea Kimi Antonelli nel mondiale di karting che si è disputato domenica a Portimao. Il giovane pilota bolognese è stato protagonista di un brutto incidente nella finale disputata sull’asfalto bagnato nel quale si è prodotto una frattura alla tibia e al metatarso del piede sinistro.

Partito nono, Andrea Kimi è rimasto coinvolto in una carambola per evitare l’italiano Lorenzo Trevisanutto ed è finito al 26esimo posto per iniziare una delle sue rimonte. Mentre era in scia a un avversario si è ritrovato davanti il kart Birel di Maya Weug. La ragazza spagnola era finita in testacoda decollando sull’asfalto bagnato ed è stata evitata dal concorrente che era davanti ad Antonelli, ma il ragazzo bolognese non è riuscito a evitare il violento crash.

Se Maya non ha riportato alcuna conseguenza dal botto, Andrea Kimi ha avuto la peggio: nell’impatto il piantone dello sterzo si è piegato insieme al telaio, avvolgendo la gamba sinistra del pilota KR, mentre stava cercando di agire sul pedale del freno. Immobilizzato sul mezzo, il bolognese di 14 anni è stato prontamente soccorso dopo che la gara è stata interrotta con la bandiera rossa.

Trasferito all’ospedale di Portimao ad Antonelli sono state diagnosticate due fratture composte: alla tibia e al metatarso sinistro. Il giovane talento nella serata di domenica è stato dimesso e ha potuto tornare in albergo con la madre che lo ha seguito in Portogallo.

Andrea Kimi resterà in osservazione per 48 ore e prima di rientrare in Italia sarà sottoposto a una visita di controllo, ma tanto fino a martedì non aveva l’autorizzazione a salire su un aereo per evitare qualsiasi rischio di embolia durante il volo.

Dolorante e deluso per l’occasione persa in Portogallo, Antonelli che è campione europeo della classe OK, avrà bisogno di un mese di convalescenza per fare calcificare le fratture e tornare al volante di un kart RC. Ricordiamo che l’emiliano ha un contratto che lo lega ad AMG Mercedes ed è seguito molto da vicino dai collaboratori di Toto Wolff che lo considerano un futuro erede di Lewis Hamilton, se manterrà le aspettative che ha mostrato fino a oggi.