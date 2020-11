Motor1.com: ecco il nuovo marchio ridisegnato da Pininfarina

Motor1.com network ha un nuovo marchio disegnato da Pininfarina. Dopo 5 anni si rinnova la visual identity del primo global magazine automobilistico, ora caratterizzata da uno stile più moderno e dinamico, ma riconoscibile nel rispetto della continuità editoriale della piattaforma presente in 10 paesi del mondo.



La collaborazione cade nell’anno del 90° anniversario del celebre designer italiano che ha regalato un nuovo stile al marchio Motor1.com facendo leva proprio sull’internazionalità del progetto editoriale. Cambia la forma del logotipo con un passaggio dal quadrato al cerchio, il .com integra le bandiera identificativa della nazionalità di ogni edizione ed è stata ripensata la finitura del font con uno stile più contemporaneo.

La nuova visual identity è stata svelata quest’oggi con una presentazione trasmessa in diretta streaming dalla sede Pininfarina di Cambiano (Torino), alla presenza di Paolo Pininfarina, Presidente della Pininfarina S.p.A., Filippo Salza Presidente di Motorsport Network Automotive e Alessandro Lago, Direttore di Motor1.com Italia. Nell’ambito dell’evento digitale diffuso in simultanea su tutti i canali di Motor1.com nel mondo (web, Facebook e YouTube) è stato proiettato un documentario di making of, che ha messo in luce il dietro le quinte di una collaborazione unica nel suo genere. L’aggiornamento del logo su tutte le piattaforme del network è stato perfezionato nei minuti successivi.

“E’ una questione di stile. Da quando è stata inventata l’automobile il design è la variabile che fa la differenza andando oltre le specifiche tecniche, perché trasmette emozioni universali. L’importante è scegliere la matita giusta e aver avuto l’opportunità di collaborare con Pininfarina non per disegnare un’automobile bensì il marchio di un magazine che le automobili le deve raccontare, è stata una bellissima esperienza.” - ha dichiarato Alessandro Lago, Direttore Responsabile di Motor1.com Italia

“In 90 anni di storia - ha dichiarato Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina S.p.A. - abbiamo disegnato per tanti prestigiosi marchi aziendali, perché non disegnare il logo di un magazine automobilistico internazionale? La nostra versatilità ci consente di applicare i nostri valori del design ai più svariati settori:disegniamo vetture elettriche ma anche treni, yacht, edifici, esperienze. Spesso nei nostri progetti partiamo dalla definizione di un’identità di marca riconoscibile per i nostri partner. In questo filone si inserisce alla perfezione il design del nuovo logo di Motor1”.

“Siamo onorati che un designer del calibro di Pininfarina che ha disegnato auto divenute icone dell’automobilismo, abbia collaborato alla alla realizzazione del marchio Motor1 che segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo molto importante per il nostro gruppo editoriale. Come Motorsport Network abbiamo più di 50 milioni di visitatori nel mondo che parlano 9 lingue che seguono le nostre piattaforme Automotive. Solo il design, in quanto linguaggio universale, poteva unire culture così diverse e non ci poteva essere un’influenza stilistica migliore di quella di Pininfarina” - ha dichiarato Filippo Salza, Presidente di Motorsport Network Automotive.