Motorsport Technical School: iniziatii corsi 2020-21

Per la Motorsport Technical School quello 2020-21 sarà un anno speciale all’insegna della sicurezza. La scuola che forma meccanici auto e moto e ingegneri che ogni anno trovano spazio nelle squadre corse di ogni categoria del Motorsport, ha iniziato venerdì 11 dicembre le lezioni in presenza nelle aule e nei box dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Il tutto nel più assoluto rispetto delle normative di sicurezza per evitare qualsiasi possibilità di contagio da Covid-19. Pandemia, mascherina e distanza non saranno un ostacolo per i docenti, eccellenze del Motorsport, che anche in questo particolare 2020-2021 seguiranno ben 107 studenti sulla... linea di partenza.

A dare il suo personale in bocca al lupo a studenti e docenti è intervenuto Umberto Andreoletti, Operations Director dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Hanno superatoo le selezioni 77 appassionati per i corsi dedicati al mondo del Racing che sono quattro: Meccanici Moto Racing; Meccanici Auto Racing; Performance Engineer; Master di Race Engineer.

A questi si sono aggiunti i 30 studenti del corso di meccanica Vasco Ferrante. Cresce la presenza femminile con 6 studentesse distribuite in tutti i corsi. Soddisfatta la fondatrice e CEO, Eugenia Capanna, che ha dichiarato:

“La scuola, mossa dalla passione del Team MTS, cresce di anno in anno con nuovi progetti e di conseguenza opportunità per chi voglia entrare in questo affascinante mondo. Per questo stiamo lavorando all’apertura di una seconda sede che sarà attiva tutto l’anno e si occuperà di formazione tecnica dedicata al mondo della meccanica per auto e moto sia di serie che Racing a 360°”.

Anche la nona edizione si avvale di collaborazioni con aziende leader nel Motorsport. Hanno rinnovato il loro supporto gli sponsor storici che sin dall’inizio credono nel progetto MTS: USAG, Ducati Corse, Yamaha Factory Racing, Mechanix Wear, Ycom e il Fondo Vasco Ferrante. Insieme a loro rinnovano la partnership con la scuola anche Total Italia, Sparco, Telwin e Wave.

Total Italia mette a disposizione 3 borse di studio: 1 integrale per il primo in graduatoria del corso Moto Racing, 2 parziali per i migliori del corso Vasco Ferrante che, se decideranno di fare il corso Moto Racing il prossimo anno e arriveranno tra i primi 5 in graduatoria, avranno il tirocinio garantito presso 2 team di fama internazionale, come il Team Gresini Racing.

Altra importante novità è che i corsi 2020-2021 saranno arricchiti da una più fitta collaborazione con Wave Italy, azienda leader nel Sim Racing, la quale mette a disposizione degli ingegneri MTS i suoi simulatori per acquisire competenze e know how all’avanguardia.

Felice della partnership con MTS, Maurizio Primo, Communication e Marketing Manager di Wave Italy, che ha dichiarato: “Wave Italy opera nella simulazione di guida competitiva e professionale. La Partnership con MTS è reciprocamente interessante per molti aspetti, anche considerato che, tra gli E-Sport la simulazione di guida è forse l’unica in cui chi si allena fa esattamente quello che farebbe nel reale. Per un pilota quindi, testare sul simulatore i miglioramenti di un ingegnere di macchina è non solo vantaggioso ma sempre più fondamentale per risultati al top”. Eugenia Capanna e Alex Martinelli, CEO di Wave Italy, hanno poi in cantiere vari altri progetti, anche per Sim Racers, da sviluppare e annunciare nei prossimi mesi.

Anche quest’anno non mancano le collaborazioni tecniche con realtà importanti presenti in Formula Uno, come Brembo Racing, Pirelli, McLaren Applied Technology, che con il loro prezioso valore aggiunto contribuiscono all’eccellenza della scuola.