Il nuovo documentario ‘On The Line’ sulla Race of Champions, in anteprima su Motorsport.tv

Londra, 15 Dicembre 2020: Un nuovo film documentario che mostra i 30 anni della Race of Champions (ROC) con Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Tom Kristensen, David Coulthard, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Travis Pastrana, Sebastian Loeb e molti altri, è stato proiettato in anteprima come video On Demand sulla piattaforma OTT Motorsport.tv di Motorsport Network.

On the Line accompagna gli spettatori negli eventi ROC attraverso gli anni, ascoltando leggende del mondo delle corse come Schumacher, Kristensen e Coulthard sulle diverse sfide della manifestazione. Utilizzando i filmati d'archivio di ogni ROC, il documentario mostra la crescita e la nascita della popolarità del ROC insieme a una prospettiva approfondita da parte dei piloti che vi hanno preso parte.

Dal panel di pubblico del Motorsport Network, che viene frequentemente intervistato, è stato riportato che il 64% vorrebbe vedere più contenuti di tipo documentale. Attraverso il lancio del canale ROC, il Network sta fornendo più contenuti di questo tipo, ascoltando il pubblico per perfezionare l'offerta di Motorsport.tv.

In parallelo, ROC lancerà un proprio canale dedicato su Motorsport.tv, dopo gli OEM e le serie di gare di quest'anno, tra cui NASCAR, WRC, BTCC, Mercedes e Audi. Il canale sarà lanciato con il documentario On the Line, ma, spostandosi nel 2021 e oltre, fornirà pacchetti di highlights da eventi e contenuti d’archivio dei 30 anni del campionato ai 56 milioni di spettatori digitali mensili del Network.

Motorsport.tv guarda con forza alla fine del 2020 con un'ulteriore spinta di nuovi contenuti e canali sulla sua piattaforma OTT, mostrando la traiettoria che il canale di streaming digitale continuerà nel nuovo anno, in quanto Motorsport.tv si sviluppa nella destinazione streaming di scelta per gli appassionati di motorsport.

Fredrik Johnsson, Presidente IMP (Promotore ROC), ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi del documentario On the Line e siamo lieti di poterlo condividere con Motorsport Network in modo da poterlo distribuire al loro pubblico dedicato al motorsport. Il Network ha molta esperienza in diverse aree del fandom digitale del motorsport e siamo sicuri che lo condividerà con il pubblico appropriato per condividere la nostra storia e migliorare il nostro profilo in vista del nostro speranzoso ritorno alle corse nel 2021”.

James Allen, Presidente di Motorsport Network, ha detto: “Siamo onorati di avere l'opportunità di condividere il documentario "Race of Champion's stellar On the Line" con la nostra comunità di Motorsport.tv. Il nostro pubblico ha mostrato il desiderio di avere più contenuti di documentari, avvicinandosi ai personaggi e alla narrazione dello sport in un modo a cui di solito non ha accesso. L'industria del broadcast sta cambiando molto rapidamente e questa partnership con Race of Champions è un'altra forte dimostrazione del fatto che Motorsport.tv sta diventando la destinazione di streaming scelta per gli appassionati di motorsport e abbiamo alcuni piani entusiasmanti per il 2021 che non vediamo l'ora di condividere”.

Ogni mese, oltre 56 milioni di utenti dedicati visitano una proprietà digitale della Motorsport Network, per acquistare, imparare, divertirsi, o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse.

Siamo al centro dell'industria automobilistica e delle corse e forniamo ai nostri clienti una leadership di pensiero autorevole e un'esperienza unica. Li accompagniamo in un viaggio che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esporti, in modo da sfruttare l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Utilizziamo la nostra tecnologia interna e i moderni strumenti informatici per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i nostri prodotti sono in continua evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

