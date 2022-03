Motorsport Games collabora con Romain Grosjean allo sviluppo di RFactor2 e degli eventi eSports

Carica lettore audio

MIAMI, FL – 18 Marzo 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi degli eSports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi che l'attuale stella INDYCAR ed ex pilota di Formula Uno, Romain Grosjean, si è unito all'azienda come consulente sui suoi giochi ed eventi eSports, con particolare attenzione alla piattaforma di simulazione rFactor 2.

Nel suo ruolo di consulente tecnico eSports per Motorsport Games, Grosjean metterà a disposizione tutta la sua esperienza di corse - sia nella vita reale che nella simulazione - per aiutare a sviluppare i simulatori di rFactor 2, leader del settore. Nel corso dell'anno, lo svizzero parteciperà a quattro sessioni di test tecnici per rFactor 2, permettendogli di fornire indicazioni e raccomandazioni per implementare e migliorare ulteriormente la piattaforma. Oltre al suo aiuto nell'iterazione di rFactor 2, Grosjean sarà anche disponibile per fornire consigli sul catalogo di eventi eSports di Motorsport Games, come la Le Mans Virtual Series di grande successo e il nuovissimo INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge. La sua profonda conoscenza di entrambi si rivelerà fondamentale per espandere ulteriormente ogni offerta, dato che Grosjean ha partecipato a entrambe le competizioni reali durante la sua carriera.

"Il legame tra le gare della vita reale e quelle al simulatore continua ad avvicinarsi ed è diventato uno strumento sempre più importante per aziende, team e campionati in tutto il motorsport - ha detto Romain Grosjean - Sono molto felice di assumere il ruolo di consulente tecnico per Motorsport Games e non vedo l'ora di contribuire a fornire indicazioni su rFactor 2, un simulatore che uso spesso. L'azienda ha dimostrato attraverso i suoi eventi eSports come la Le Mans Virtual Series e il recente INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge che è perfettamente in grado di fornire eSports di alto livello attraverso i suoi prodotti ed eventi".

"L'esperienza e l'abilità di Romain nel motorsport nella realtà è molto conosciuta in tutto il mondo, ma ha anche dimostrato negli ultimi anni di avere una profonda conoscenza ed esperienza di eSports e sim racing - ha aggiunto Gérard Neveu, Consulente del Motorsport per Motorsport Games - Pertanto, è perfetto per questo nuovo ruolo di consulente tecnico di Motorsport Games e la sua vasta esperienza ci aiuterà immensamente mentre sviluppiamo rFactor 2 ed espandiamo ulteriormente i nostri eventi eSports. Essendo stato recentemente votato come il pilota più popolare dell'intera griglia INDYCAR attraverso un sondaggio globale tra i fan della serie condotto dalla società madre di Motorsport Games, Motorsport Network, in collaborazione con Nielsen e INDYCAR, sappiamo che i nostri giocatori saranno entusiasti di vedere Romain più strettamente coinvolto nello sviluppo sia della nostra piattaforma di simulazione che degli eventi. Con lui saremo in grado di far crescere ulteriormente i nostri eventi eSports di Le Mans e INDYCAR".

Motorsport Games

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni esports e contenuti per gli appassionati di corse e giocatori, Motorsport Games si impegna nel rendere la gioia delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore ed editore di videogiochi con licenza ufficiale per serie iconiche di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e mobile, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans, rFactor 2, KartKraft e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è stato eletto partner esports per 24 Ore di Le Mans, Formula E, BTCC, FIA World Rallycross Championship, e eNASCAR Heat Pro League. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali dove ogni prodotto è entusiasmante, ogni evento esports è un'avventura e ogni storia è da raccontare.

Dichiarazioni previsionali:

Alcune dichiarazioni in questo comunicato stampa che non sono fatti storici sono dichiarazioni lungimiranti nel senso della sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e sono fornite ai sensi delle disposizioni del porto sicuro del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni in questo comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatto storico possono essere considerate dichiarazioni lungimiranti. Parole come "continua," "continuerà," "può," "potrebbe," "dovrebbe," "prevede," "previsto," "piani," "intende," "anticipa," "crede," "stima," "prevede," "potenziale," ed espressioni simili sono intese per identificare tali dichiarazioni lungimiranti. Queste dichiarazioni lungimiranti includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni riguardanti: (i) i benefici previsti dell'associazione di motorsportgames.com" target="_blank">Motorsport Games con Romain Grosjean, tra cui, senza limitazione, che la sua vasta esperienza aiuterà Motorsports Games immensamente come si sviluppa rFactor 2 e ulteriormente espandere i suoi eventi esports e che Motorsport Games sarà in grado di far crescere gli eventi esports di Le Mans e INDYCAR. Tutte le dichiarazioni previsionali coinvolgono rischi significativi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi a differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente fuori dal controllo di Motorsport Games e sono difficili da prevedere. Esempi di tali rischi e incertezze includono, ma non sono limitati alle difficoltà e/o ai ritardi dell'azienda nello sviluppo di rFactor 2 e nell'espansione dei relativi eventi di esports, come dovuto i costi più alti di quelli previsti sostenuti nello sviluppare, lanciando e continuando per aumentare e migliorare tali prodotti e/o meno dell'accettazione prevista del consumatore dei prodotti dell'azienda e/o delle difficoltà, ritardi o eventi imprevisti che possono avere un impatto sui tempi e sulla portata dello sviluppo di tali prodotti, come ad esempio a causa di difficoltà o ritardi nell'utilizzo del suo personale addetto allo sviluppo dei prodotti in Russia per via dell'invasione russa dell'Ucraina e delle relative sanzioni, ritardi e spese superiori al previsto legati alla pandemia di COVID-19 in corso e prolungata e ai relativi blocchi economici e mandati governativi; costi operativi imprevisti, costi di transazione e passività reali o contingenti; effetti negativi dell'aumento della concorrenza; e cambiamenti imprevisti nel comportamento dei consumatori, anche come risultato di fattori economici generali, come un aumento dell'inflazione. Fattori diversi da quelli di cui sopra potrebbero anche causare i risultati di Motorsport Games per differire materialmente dai risultati attesi. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi significativi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi a differire materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente al di fuori del controllo di Motorsport Games e sono difficili da prevedere. Fattori diversi da quelli di cui sopra potrebbero anche causare i risultati di Motorsport Games a differire materialmente dai risultati attesi. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali possono essere trovati nelle archiviazioni di Motorsport Games con la SEC, che possono essere trovati a www.sec.gov e a ir.motorsportgames.com, compreso il suo rapporto annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2020, i suoi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q depositati presso la SEC durante il 2021, rapporti correnti sul modulo 8-K depositati durante il 2022, così come nei suoi successivi depositi con la SEC. Motorsport Games prevede che gli eventi e gli sviluppi successivi possono causare il cambiamento dei suoi piani, intenzioni e aspettative. Motorsport Games non si assume alcun obbligo, e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri, o altrimenti, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali parlano solo a partire dalla data in cui sono fatte e non dovrebbero essere considerate come rappresentanti i piani e le aspettative di Motorsport Games a partire da qualsiasi data successiva. Inoltre, il business e i materiali finanziari e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione su, o resi disponibili attraverso, il sito web di Motorsport Games o altri siti web citati o collegati a questo comunicato stampa non devono essere incorporati per riferimento in questo comunicato stampa.

Divulgazione sul sito web e sui social media:

Gli investitori e gli altri dovrebbero notare che annunciamo informazioni finanziarie materiali ai nostri investitori utilizzando il nostro sito web di relazioni con gli investitori (ir.motorsportgames.com), limature SEC, comunicati stampa, conference call pubbliche e webcast. Usiamo questi canali, così come i social media e i blog, per informare i nostri investitori e il pubblico sulla nostra azienda e i nostri prodotti. È possibile che le informazioni che pubblichiamo sui nostri siti web, social media e blog possano essere considerate materiali. Pertanto, incoraggiamo gli investitori, i media e altri interessati alla nostra azienda a rivedere quello che pubblichiamo sui siti web, i canali dei social media e i blog, compresi i seguenti (elenco che aggiorneremo di volta in volta sul nostro sito web di relazioni con gli investitori):

I contenuti di questi siti web e canali di social media non fanno parte, né saranno incorporati come riferimento, in questo comunicato stampa.

Investitori: Ashley DeSimone Ashley.Desimone@icrinc.com

Stampa: ASTRSK PR motorsportgames@astrskpr.com