Rilasciato il DLC NASCAR Heat 5 Next Gen Car Update (2022)

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, ha rilasciato l'aggiornamento NASCAR Heat 5 - Next Gen Car che offre ai fan l'esaltante opportunità di sperimentare il debutto delle auto Next Gen della NASCAR Cup Series 2022 Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang GT e Toyota Camry TRD.

La Next Gen Car presenta il design e le prestazioni all'avanguardia delle auto Next Gen della NASCAR Cup Series 2022. I giocatori avranno la possibilità di gareggiare con questi veicoli tecnologicamente avanzati, completi di schemi di verniciatura primari autentici, team e piloti. Immergetevi nel mondo della NASCAR come mai prima d'ora, prendendo il volante della Chevrolet Camaro ZL1, della Ford Mustang GT o della Toyota Camry TRD Next Gen e gareggiando contro i vostri piloti preferiti.

Ma non è tutto: l'aggiornamento Next Gen Car introduce anche il leggendario tracciato Dirt di Bristol come opzione giocabile con la NASCAR Cup Series 2022 nelle modalità Race Now e Online Multiplayer. Preparatevi a un'esperienza da cardiopalma mentre affrontate il difficile terreno della pista sterrata e vi scontrate con avversari formidabili in intense battaglie ruota a ruota.

"Siamo entusiasti di presentare finalmente il Next Gen Car Update alla nostra appassionata community di NASCAR Heat 5", ha dichiarato Stephen Hood, Chief Executive Officer di Motorsport Games. "Sappiamo che i fan aspettavano da tempo questo aggiornamento e ci auguriamo che siano entusiasti di scendere in pista con le macchine della Next Gen NASCAR Cup Series del 2022 all'interno del popolarissimo NASCAR Heat 5 sulle piattaforme PlayStation, Xbox e PC."

L'aggiornamento NASCAR Heat 5 - Next Gen Car è ora disponibile per il download al prezzo di 9,99 dollari su Steam, Xbox Store e PlayStation Store, e i giocatori possono immergersi immediatamente nel mondo delle corse Next Gen e affrontare la sfida di Bristol Dirt con le Cup Car.

Per maggiori informazioni su NASCAR Heat 5 e l’aggiornamento Next Gen Car, visita il sito https://motorsportgames.com/nascar-heat-2022/

Informazioni su Motorsport Games :

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. RFactor 2 è anche la piattaforma di simulazione ufficiale della Formula E, mentre alimenta i centri di Formula 1™ grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

Dichiarazioni previsionali :

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono fatti storici sono dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche, e sono fornite ai sensi delle disposizioni sull'approdo sicuro del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "previsto", "piani", "intendere", "anticipare", "credere", "stimare", "prevedere", "potenziale" ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, affermazioni riguardanti la tempistica, i partecipanti e i benefici previsti degli aggiornamenti relativi alle auto Next Gen della NASCAR Cup Series 2022 Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang GT e Toyota Camry TRD ("NextGen Cars") e alla pista di Bristol Dirt e ai relativi prodotti e aggiornamenti, l'autenticità degli schemi di verniciatura primari autentici, il roster di squadre e piloti nel gioco, la possibilità che l'esperienza delle NextGen Cars e/o della pista di Bristol Dirt sia positiva e/o vantaggiosa per i fan, gli utenti e/o Motorsport Games. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente al di fuori del controllo di Motorsport Games e sono difficili da prevedere. Esempi di tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo: difficoltà, ritardi o eventi imprevisti che potrebbero avere un impatto sui tempi e sui benefici previsti del gioco NextGen Cars e/o degli aggiornamenti della pista di Bristol Dirt e/o di NASCAR HEAT 5, in generale, e/o dei prodotti e aggiornamenti correlati, ad esempio a causa di ritardi imprevisti nel rilascio. Fattori diversi da quelli sopra citati potrebbero anche far sì che i risultati di Motorsport Games differiscano materialmente dai risultati attesi. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali sono riportati nei documenti depositati da Motorsport Games presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), tra cui la relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021, le relazioni trimestrali sul modulo 10-Q depositate presso la SEC nel corso del 2022, nonché nei documenti depositati successivamente presso la SEC. Motorsport Games prevede che eventi e sviluppi successivi possano far cambiare i suoi piani, le sue intenzioni e le sue aspettative. Motorsport Games non si assume alcun obbligo, e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui vengono rilasciate e non devono essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative di Motorsport Games a partire da una data successiva. Inoltre, il materiale commerciale e finanziario e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione presente o resa disponibile attraverso il sito web di Motorsport Games o altri siti web a cui si fa riferimento o che sono collegati al presente comunicato stampa non saranno incorporati come riferimento nel presente comunicato stampa.

Divulgazione sul sito web e sui social media:

Gli investitori e altri soggetti devono tenere presente che comunichiamo informazioni finanziarie rilevanti ai nostri investitori utilizzando il nostro sito web per le relazioni con gli investitori (ir.motorsportgames.com), i documenti SEC, i comunicati stampa, le teleconferenze pubbliche e i webcast. Utilizziamo questi canali, così come i social media e i blog, per comunicare con i nostri investitori e con il pubblico sulla nostra azienda e sui nostri prodotti. È possibile che le informazioni pubblicate sui nostri siti web, social media e blog possano essere considerate informazioni rilevanti. Pertanto, invitiamo gli investitori, i media e le altre persone interessate alla nostra azienda a esaminare le informazioni che pubblichiamo sui siti web, sui canali di social media e sui blog, comprese le seguenti (il cui elenco sarà aggiornato di volta in volta sul nostro sito web per le relazioni con gli investitori):

I contenuti di questi siti web e dei canali di social media non fanno parte del presente comunicato stampa, né vi sono incorporati per riferimento.

Contatti:

Investors:

investors@motorsportgames.com

Media:

pr@motorsportgames.com