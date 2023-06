Presentato il gioco Le Mans Ultimate al Centenario della 24h di Le Mans

Le Mans, Francia, Mercoledì 14 Giugno 2023. Le Mans Ultimate – il gioco ufficiale della 24 Ore di Le Mans e del FIA World Endurance Championship - è stato annunciato prima dell'attesissima edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans (10 e 11 giugno), con una prima versione disponibile per i fan che hanno potuto provarlo durante i preparativi per la gara endurance più importante.

Una prima versione del gioco sviluppato da Studio 397 e Motorsport Games Inc. (la "Società" o "Motorsport Games") era disponibile nel Family Fan Village per i partecipanti di tutte le età, che hanno potuto provare in anteprima la piattaforma presentata da Thrustmaster. L'attivazione gratuita ha permesso a oltre 3.200 fan di mettersi al volante della Porsche 963 LMDh o della Ferrari 488 GTE con un set-up completo. La sessione intorno al Circuit de la Sarthe virtuale ha dato ai piloti la possibilità di riecheggiare l'azione reale che si svolge sul leggendario circuito, utilizzando i più recenti prodotti Thrustmaster, tra cui il volante entry-level T248 o il Direct Drive T818 per la simulazione di gara.

Tra coloro che hanno provato una prima versione del gioco per PC c'erano il pilota ufficiale di Porsche Penske Motorsport, Matt Campbell, e la stella del Porsche Coanda Esports Racing Team, Joshua Rogers, che ha guidato la Porsche 963. Anche la Ferrari era rappresentata dai piloti della Scuderia Ferrari Esports, Timotej Andonovski e Alex Siebel, a disposizione per dare un feedback sulla Ferrari 488 GTE.

Oltre alla presenza nella fan zone, la tradizionale conferenza stampa pre-evento organizzata dall'Automobile Club de l'Ouest (ACO) ha visto l'anteprima del primo video teaser del gioco [LINK], oltre all'annuncio del calendario del FIA World Endurance Championship 2024 e ai piani per i prototipi a idrogeno di Toyota, il primo costruttore ad annunciare i programmi per la nuova categoria per il 2026.

In concomitanza con la settimana di attivazione, è stato attivato il negozio Le Mans Ultimate di Steam. Questo permetterà ai giocatori di PC di aggiungerlo alla loro lista dei desideri, in modo da essere aggiornati sugli ultimi sviluppi prima dell'uscita prevista per dicembre 2023 - bit.ly/LeMansUltimateOnSteam

Stephen Hood, AD di Motorsport Games, ha commentato: "Dopo mesi di pianificazione, è stato fantastico vedere la reazione verso Le Mans Ultimate, non solo da parte della comunità dei videogiochi, ma anche di quella degli sport motoristici; una gradita sorpresa per molti durante la preparazione del 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans. Abbiamo potuto mostrare al pubblico una prima versione del gioco e ascoltare i loro racconti sull'iconico evento, raccogliendo feedback per esso; è di vitale importanza farlo il più spesso possibile prima dell'uscita. Vogliamo rendere questa esperienza più realistica e divertente possibile e terremo conto dei feedback del pubblico, oltre a lavorare a stretto contatto con i costruttori, FIA WEC e ACO per portare nel gioco l'esperienza totale".

Ulteriori informazioni, notizie e aggiornamenti su Le Mans Ultimate sono disponibili sul sito web lemansultimate.com o su @LeMansUltimate sui canali di social media.

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. rFactor 2 funge anche da piattaforma ufficiale per le corse simulate di Formula E, mentre alimenta F1 Arcade grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

Dichiarazioni previsionali:

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono fatti storici sono dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche, e sono fornite ai sensi delle disposizioni sull'approdo sicuro del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "previsto", "piani", "intendere", "anticipare", "credere", "stimare", "prevedere", "potenziale" ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni riguardanti i benefici attesi dagli aggiornamenti dei contenuti di rFactor 2, i prodotti e le caratteristiche correlate e gli attributi positivi della piattaforma, come la convinzione della Società che rFactor 2 sia una delle piattaforme di simulazione di corse più autentiche disponibili per i piloti di tutto il mondo e che le simulazioni di rFactor 2 e KartKraft siano leader del settore, se i nuovi contenuti scaricabili miglioreranno l'autenticità dell'esperienza di gara virtuale in lattina e se i nuovi circuiti di Brands Hatch, Donington Park, Croft e Thruxton offriranno stranezze e sfide uniche e/o daranno vita a esperienze di gara entusiasmanti. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente al di fuori del controllo di Motorsport Games e sono difficili da prevedere. Esempi di tali rischi e incertezze includono, senza limitazioni: difficoltà, ritardi o eventi imprevisti che potrebbero avere un impatto sulla tempistica e sui benefici previsti degli aggiornamenti di rFactor 2 e/o dei prodotti e delle funzionalità correlate, ad esempio a causa di ritardi imprevisti nel rilascio. Fattori diversi da quelli sopra menzionati potrebbero anche far sì che i risultati di Motorsport Games differiscano materialmente dai risultati attesi. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali sono riportati nei documenti depositati da Motorsport Games presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), tra cui la relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2022, le relazioni trimestrali sul modulo 10-Q depositate presso la SEC nel corso del 2023, nonché nei documenti depositati successivamente presso la SEC. Motorsport Games prevede che eventi e sviluppi successivi possano far cambiare i suoi piani, le sue intenzioni e le sue aspettative.Motorsport Games non si assume alcun obbligo, e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo, di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui vengono rilasciate e non devono essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative di Motorsport Games a partire da una data successiva. Inoltre, il materiale commerciale e finanziario e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione presente o resa disponibile attraverso il sito web di Motorsport Games o altri siti web a cui si fa riferimento o che sono collegati al presente comunicato stampa non saranno incorporati come riferimento nel presente comunicato stampa.

Divulgazione sul sito web e sui social media :

Gli investitori e altri soggetti devono tenere presente che comunichiamo informazioni finanziarie rilevanti ai nostri investitori utilizzando il nostro sito web per le relazioni con gli investitori (ir.motorsportgames.com), i documenti SEC, i comunicati stampa, le teleconferenze pubbliche e i webcast. Utilizziamo questi canali, così come i social media e i blog, per comunicare con i nostri investitori e con il pubblico sulla nostra azienda e sui nostri prodotti. È possibile che le informazioni pubblicate sui nostri siti web, social media e blog possano essere considerate informazioni rilevanti. Pertanto, invitiamo gli investitori, i media e le altre persone interessate alla nostra azienda a esaminare le informazioni che pubblichiamo sui siti web, sui canali di social media e sui blog, comprese le seguenti (il cui elenco sarà aggiornato di volta in volta sul nostro sito web per le relazioni con gli investitori):

Siti Social Media motorsportgames.com Twitter: @msportgames & @ traxiongg traxion.gg Instagram: msportgames & traxiongg motorsport.com Facebook: Motorsport Games & traxiongg LinkedIn: Motorsport Games Twitch: traxiongg Reddit: traxiongg

I contenuti di questi siti web e dei canali di social media non fanno parte del presente comunicato stampa, né vi sono incorporati per riferimento.

Contatti:

Investitori:

investors@motorsportgames.com

Media:

pr@motorsportgames.com