Annunciato il gioco ufficiale della 24 Ore di Le Mans, chiamato "Le Mans Ultimate"

Le Mans, Francia, lunedì 5 giugno 2023. Come riconoscimento del FIA World Endurance Championship, la sfida più impegnativa per le corse endurance, con auto che rappresentano il massimo in termini di tecnologia, durata e prestazioni, e che si svolge nella sede più importante del motorsport, non può che esserci un nome per il gioco ufficiale della 24 Ore di Le Mans e del FIA WEC: Le Mans Ultimate.

Previsto per dicembre 2023 in occasione del centenario dell'Automobile Club de l'Ouest (l'"ACO"), proprietario e fondatore della 24 Ore di Le Mans, il gioco è stato sviluppato da Studio 397 di Motorsport Games Inc. (la "Società" o "Motorsport Games") e catturerà tutte le emozioni, la velocità e la gloria dell'evento motoristico di durata più famoso e prestigioso del mondo. Studio 397, lo sviluppatore della piattaforma rFactor 2, vanta un pedigree nel settore dei giochi e delle corse di auto sportive: il nome Studio 397 riflette la straordinaria impresa compiuta da Audi Sport nel 2010, quando il suo prototipo R15 ha girato 397 volte sul Circuit de la Sarthe prima di conquistare la vittoria.

Il gioco per PC conterrà le auto e i circuiti ufficiali della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship, che, naturalmente, ha come evento principale la 24 Ore di Le Mans. Per la prima volta saranno incluse le hypercar di Ferrari, Peugeot, Porsche e Toyota che, insieme ai modelli di tutte le auto dei partecipanti alla stagione 2023 del WEC, gareggeranno su circuiti iconici come Spa-Francorchamps, Monza, Fuji e Circuit de la Sarthe.

Oltre ai modelli in alta fedeltà delle auto e dei circuiti, nel nuovo gioco saranno introdotte la fisica e le prestazioni di prim'ordine del motore fisico che sta alla base di rFactor 2, nonché ulteriori caratteristiche di gioco e di competizione innovative associate alle gare di endurance. Il gioco online sarà alimentato da RaceControl, un nuovo sviluppo di Motorsport Games che consente un'esperienza multigiocatore interattiva. Le funzionalità includeranno sia gare competitive che gare casuali, oltre alla possibilità di ospitare una sessione privata. L'aspetto forse più innovativo è che il gioco prevede una modalità di gara collaborativa asincrona, grazie alla quale una squadra di giocatori può intraprendere le proprie gare all'ora e nella data che preferisce, con ciascun membro che può incastrare il proprio tempo in macchina con altri impegni o vincoli di fuso orario.

La possibilità per i fan di partecipare allo sviluppo finale

Invitati dall'ACO, sul Circuit de la Sarthe dal 7 all'11 giugno saranno presenti i rappresentanti di Le Mans Ultimate, che offriranno ai fan e agli spettatori un'esclusiva anteprima presentata da Thrustmaster. All'interno della Gaming Zone, nell'area dedicata alle famiglie, saranno presenti 10 simulatori sui quali il pubblico potrà guidare la Porsche 963 Hypercar o la Ferrari 488 GTE ed emulare i propri eroi reali completando giri di pista.

Un concorso sostenuto da Thrustmaster permette a tutti coloro che si iscrivono al gioco di partecipare all'estrazione di un volante e di una base Thrustmaster T818 in edizione limitata. I fan potranno anche dare il loro feedback e le loro opinioni in un sondaggio successivo al gioco.

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest: "Quest'anno la 24 Ore di Le Mans celebra il suo centenario e il prestigio della gara è ineguagliabile. È naturale, in questa nuova età dell'oro dell'endurance, che gli appassionati vogliano vivere le corse in prima persona, o quasi. I videogiochi di oggi offrono loro proprio questa opportunità. Sulla scia del successo indiscusso della Le Mans Virtual Series e della Virtual 24 Hours of Le Mans, Le Mans Ultimate è il gioco... definitivo quando si tratta di simulare le sensazioni che i piloti provano al volante. Un grande ringraziamento a Motorsport Games e Studio 397 per un gioco che ha tutti gli ingredienti per essere molto popolare!".

Frédéric Lequien, CEO del FIA World Endurance Championship: "Con la 24 Ore di Le Mans di quest'anno, quarta prova del FIA WEC, che celebra il suo 100° anniversario, si è creata la piattaforma perfetta per svelare Le Mans Ultimate agli appassionati di tutto il mondo. Il team di Motorsport Games e Studio 397 si è impegnato a creare un prodotto che possa contribuire a portare le gioie delle corse di resistenza ai giocatori di tutto il mondo. Non vediamo l'ora di vedere il prodotto finale nel corso dell'anno!".

Stephen Hood, CEO di Motorsport Games: "È fantastico togliere le coperture e presentare al mondo Le Mans Ultimate per la prima volta. Nell'anno del Centenario, abbiamo lavorato a stretto contatto con l'ACO per portare l'emozione della 24 Ore di Le Mans e del FIA WEC ai cittadini di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di farli sentire coinvolti in Le Mans Ultimate fin dall'inizio, accompagnandoli in un viaggio di gioco con aggiornamenti e dietro le quinte attraverso i nostri canali di social media per mostrare lo sviluppo e l'entusiasmo che tutti noi di Studio 397 e Motorsport Games proviamo nel produrre la migliore esperienza per i giocatori e gli appassionati di motorsport”.

Per maggiori informazioni, visita https://www.lemansultimate.com o segui @LeMansUltimate sui social network.

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre a rFactor 2 e KartKraftsimulations, leader del settore. rFactor 2 è anche la piattaforma di simulazione ufficiale di Formula E, mentre F1 Arcade è alimentato da una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

