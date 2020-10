Ferrari: posticipate le Finali Mondiali per il COVID-19

La Ferrari ha deciso di posticipare le Finali Mondiale: la nuova ondata di contagi da COVID-19 che si sta purtroppo diffondendo in tutta Europa e le restrizioni applicate dalle autorità nazionali per lo spostamento delle persone, hanno portato il Cavallino alla decisione di posticipare le Finali Mondiali, originariamente programmate dal 5 all’8 novembre sul circuito di Misano Adriatico.



Ferrari, che sin dall’inizio dell’emergenza ha messo al primo posto il benessere, la salute e la sicurezza dei piloti, clienti, lavoratori e partner, ha preso questa decisione per tutelare tutte le persone che avrebbero partecipato all’evento.



Le Finali Mondiali saranno riprogrammate non appena la situazione sanitaria lo permetterà per poter celebrare le Attività Sportive del Cavallino Rampante assieme ai propri clienti e tifosi.