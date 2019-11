F. Renault Eurocup: Piastri si laurea campione ad Abu Dhabi

L’ultimo appuntamento stagionale di Abu Dhabi ha visto Oscar Piastri laurearsi campione 2019 della Formula Renault Eurocup grazie ad un successo colto in Gara 1 ed un quarto posto in Gara 2. Nulla ha potuto Victor Martins per contrastare la scalata di Piastri verso la vittoria del titolo nonostante due pole ed una vittoria.

Nella prima gara del weekend di Abu Dhabi Oscar Piastri ha colto un successo netto, complice anche una partenza da dimenticare dalla pole per il suo diretto rivale in classifica Victor Martins.

Allo spegnersi dei semafori, infatti, Martins è stato subito sopravanzato non solo da Piastri ma anche dal suo compagno di team Lorenzo Colombo. Soltanto al quinto passaggio il francese è riuscito a passare Colombo ed a salire in seconda piazza grazie alla collaborazione dell’italiano.

Una volta alle spalle di Piastri, Martins ha provato a ridurre il distacco ma il pilota del R-Ace GP non ha mai mollato replicando ai giri veloci del francese sino a transitare sotto la bandiera a scacchi con un secondo di vantaggio.

Lorenzo Colombo ha completato il podio in terza posizione precedendo Alexander Smolyar. Il russo, però, ha sofferto particolarmente nel finale per resistere alla pressione di Sebastian Fernandez giunto a soli 7 decimi di ritardo.

Buon sesto posto conclusivo per Kush Maini, mentre la top ten si è completata con Pasma settimo davanti a Caio Collet, Amaury Cordeel e Matteo Nannini.

La seconda gara del weekend ha visto Oscar Piastri conquistare il titolo di campione 2019 della Formula Renault Eurocup grazie ad un comodo quarto posto. Il pilota del R-Ace Gp avrebbe dovuto piazzarsi al massimo settimo per avere la matematica certezza della conquista del campionato ed ha corso una gara senza prendere particolari rischi.

Martins sapeva di dover dare il massimo per cercare di strappare la prima posizione in campionato a Piastri e dopo aver conquistato la pole è riuscito a portare a casa anche un successo convincente. Tuttavia gli sforzi del francese sono risultati vani ed alla fine il titolo gli è sfuggito per l’errore commesso in Gara 2 ad Hockenehim.

Alle spalle del francese il podio è stato completato da Lorenzo Colombo e Caio Collet. Il brasiliano è stato autore di una bella manovra all’inizio con la quale è riuscito ad avere la meglio sia di Piastri che di Nannini per prendere la terza piazza.

Il pilota italiano è stato autore di un weekend decisamente positivo ed è riuscito a chiudere Gara 2 in quinta posizione davanti ad Alexander Smolyar. Il russo è stato uno dei protagonisti della stagione anche se ha accusato un calo di forma da metà anno in poi che l’ha fatto retrocedere in terza posizione nella classifica finale.

Nonostante una qualifica complicata ed un contatto con Kush Maini in gara, Patrik Pasma è riuscito a chiudere settimo mentre la top ten si è completata con Pasma ottavo davanti a Cordeel e Lloveras.