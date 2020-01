Renault pensa al futuro: entra in Academy il 15enne Hadrien David

Hadrien David entra a far parte dello junior team della Renault Formula 1 nel 2020.

Il Campione in carica della Formula 4 francese, che è anche il più giovane della sua categoria, sarà pilota griffato Renault in Formula Renault Eurocup come portacolori della MP Motorsport.

Il 15enne affronterà la seconda stagione di corse e si allenerà al simulatore della Renault seguito da Esteban Ocon, entrando ufficialmente nella Renault Sport Academy.

David nel 2019 ha vinto 8 gare, è salito per 6 volte sul podio e ha centrato 10 pole position e 7 giri veloci nella F4 transalpina, gareggiando anche a Spa, Hungaroring, Pau, Paul Ricard e Magny Cours.

"E' un sogno che si realizza entrare a far parte della Renault Sport Academy dopo il titolo conquistato in Formula 4 - ha dichiarato la giovane promessa - Non vedo l'ora di vestire i colori Renault nel 2020 e competere in Formula Renault Eurocup, campionato che seguo fin da quando ero piccolo. Sarà una serie molto competitiva e sarà il più giovane della griglia, ma è una sfida che sono impaziente di cominciare. E' fantastico avere il supporto della Academy e sono certo che potremo ottenere ottimi risultati quest'anno".

Il direttore di Renault Sport Academy, Mia Sharizman, ha aggiunto: “Siamo molto felici di annunciare che Hadrien farà parte della Renault Sport Academy nel 2020. E' uno dei migliori talenti che abbiamo in Francia e non vediamo l'ora di aiutarlo nei progressi della sua carriera. E' uno molto giovane che ha già impressionato sulle monoposto vincendo la F4 l'anno scorso. La Eurocup è un'ottima piattaforma per sviluppare l'incredibile talento che ha e faremo del nostro meglio per dargli una mano".

Nel 2019 la Eurocup è stata conquistata da Oscar Piastri, anche lui annunciato come nuovo ingresso della Renault Sport Academy.