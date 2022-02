Mercedes: ecco le 7 stelle del programma junior 2022

Carica lettore audio

Dopo aver accompagnato la carriera di George Russell dalla GP3 Series sino alla Formula 1, per poi far diventare l’inglese pilota ufficiale del team da questa stagione, la Mercedes ha presentato ufficialmente oggi le 7 stelle del suo vivaio.

La Academy guidata da Gwen Lagrue avrà il compito in questo 2022 di trovare il nuovo Russell tra i giovanissimi piloti messi sotto contratto dalla Casa della Stella.

Tra i nomi noti spiccano senza dubbio quelli del nostro Andrea Kimi Antonelli, di Frederick Vesti e di Paul Aron.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Powerteam Photo by: Giovanni Nappi

L’italiano, classe 2006, è sicuramente uno dei diamanti grezzi che Mercedes ha tra le mani. Entrato nel programma junior nel 2019, Antonelli ha avuto modo di debuttare ufficialmente in monoposto alla fine della scorsa stagione appena compiuti 15 anni.

L’esordio in Formula 4 italiana ha stupito tutti, ed a Monza, in occasione dell’ultimo weekend di campionato, Kimi ha impressionato andando a podio in tutte e tre le gare.

Antonelli ha poi avuto modo di conquistare la prima vittoria in monoposto a gennaio, in occasione di Gara 1 della F4 UAE ad Abu Dhabi, e per quest’anno l’obiettivo principale sarà il campionato italiano di Formula 4 che lo vedrà correre ancora con i colori del team Prema.

Paul Aron, Prema Powerteam Photo by: PhotoCiabatti

Anche Paul Aron affronterà il 2022 legato alla scuderia fondata e gestita dalla famiglia Rosin. L’estone, fratello di Ralf, tenterà nuovamente l’assalto al titolo in Formula Regional European Championship dopo un 2021 nel quale non è riuscito ad esprimersi ai livelli che ci si aspettava.

Frederik Vesti, ART Grand Prix Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Grande è anche l’attesa per vedere all’opera Frederick Vesti. Il campione 2019 della Formula Regional Europen, è entrato nel vivaio Mercedes lo scorso anno dopo aver fatto vedere delle performance interessanti nel 2020 al termine della stagione di debutto in Formula 3.

Vesti ha chiuso il campionato in quarta posizione per poi tornare alla carica l’anno successivo, questa volta al volante di una monoposto della ART Grand Prix. Il 2021, però, non è stato particolarmente brillante per il danese che non è mai stato realmente in grado di lottare per il titolo contro i due protagonisti: Hauger e Doohan.

Per il 2022 Vesti dovrà affrontare un passaggio impegnativo, il debutto in Formula 2, ed avrà come compagno di team un Théo Pourchaire che vorrà dimostrare a tutti di essere pronto alla promozione in Formula 1.

Gli altri piloti del programma junior Mercedes sono Yuanpu Cui, cinese classe 2008, che correrà nella categoria OK così come Alex Powell, mentre Luna Fluxa, spagnola nata nel 2010, sarà impegnata nella Ok Junior.

Daniel Guinchard, infine, debutterà in monoposto quest’anno prendendo il via nella Formula 4 britannica.

“Sarà un anno davvero emozionante per i nostri piloti junior e siamo lieti di accoglierli al lancio della W13 come parte della nostra famiglia” ha commentato Toto Wolff.

“Ci sono alcuni volti familiari che già facevano parte del programma negli anni precedenti, così come ci sono nuovi membri che si sono uniti a noi nel 2022. Sarà bello vedere come riusciranno a progredire in questo primo anno insieme”.

“È sicuramente un anno speciale grazie alla promozione di George, uno dei nostri primi piloti junior da quando il programma è rinato nel 2016” ha dichiarato Gwen Lagrue.

“Lewis è senza dubbio uno dei più grandi atleti di tutti i tempi ed è una ispirazione per tutti i piloti, quindi sarà una grande opportunità per tutti i nostri junior conoscere ed ammirare il sette volte campione di Formula 1”.

“Abbiamo reclutato la prima pilota donna del nostro programma, Luna, che ha vinto il campionato europeo Mini X30 lo scorso anno e diamo il benvenuto a Daniel che ha avuto un 2021 eccezionale in kart e nel 2022 sarà impegnato nella F4 britannica”.

“Adesso siamo presenti in quasi tutte le categorie della piramide del motorsport, dal kart alla F1, con un gruppo di giovani piloti di talento e stiamo lavorando costantemente per preparare la prossima generazione di stelle”.