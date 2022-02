"MotoGP Unlimited" sarà trasmesso su Amazon Prime dal 14 marzo

Carica lettore audio

Amazon Prime Video ha confermato che la docu-serie "MotoGP Unlimited" andrà in onda il 14 marzo, una settimana dopo l'inizio della stagione, che prenderà il via il 6 marzo in Qatar.

La nuova serie è stata girata nel corso della stagione 2021 e sarà composta da otto episodi di 50 minuti con i campioni della MotoGP Valentino Rossi, Marc Márquez, Fabio Quartararo e Joan Mir, tra gli altri piloti, così come altre figure chiave del paddock.

Il documentario, battezzato "MotoGP Unlimited", è stato prodotto da The Mediapro Studio, e mostrerà agli spettatori cosa succede dietro le quinte del campionato di motociclismo, dalle sessioni di prove alle riunioni di squadra, passando per il lato sportivo e personale della vita quotidiana dei protagonisti.

Durante tutta la stagione 2021, un grande team di produzione è stato in grado di seguire i piloti dentro e fuori dalla pista, ottenendo l'accesso a luoghi finora chiusi al pubblico e catturando i momenti più spettacolari, così come il lato più emotivo della stagione, come l'addio di Valentino Rossi a Valencia, o la vittoria del titolo di Fabio Quartararo a Misano.

Prima che la serie vada in onda sulla popolare piattaforma video di Amazon, ci sarà una prima questo mercoledì a Madrid e giovedì a Parigi, con la presenza di alcuni dei piloti più importanti sulla griglia e la trasmissione di due episodi della serie.

"MotoGP Unlimited" si ispira alla celebre serie "Drive To Survive", la docu-serie di Netflix sulla Formula 1, che quest'anno raggiunge la sua quarta stagione, e i promoter del campionato sperano che sia una vetrina ideale per espandere la conoscenza della classe regina del motociclismo tra gli appassionati di tutto il mondo.