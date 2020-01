La Jaguar Racing riprende Alex Lynn come riserva di Formula E

La Jaguar Racing ha raggiunto un nuovo accordo con Alex Lynn per il suo ritorno nel team come pilota di riserva e dei test di Formula E.

Il britannico era già stato in azione con la squadra griffata Panasonic nella stagione 2018-19 in sostituzione di Nelsinho Piquet, dunque sarà nuovamente ai box al fianco dei titolari Mitch Evans e James Calado.

Essendo Lynn impegnato anche nel FIA World Endurance Championship con l'Aston Martin, resta da capire se effettivamente darà priorità a questo campionato o alla serie elettrica, dato che lo stesso Calado salterà il round di Sanya per correre a Sebring con la Ferrari di AF Corse.

Per altro il comunicato ufficiale della Jaguar non specifica quale sia il primo impegno del 26enne inglese a livello contrattuale, per cui lo scopriremo solamente la settimana che precede l'evento.

"Sono entusiasta di tornare in Panasonic Jaguar Racing e in Formula E - ha commentato Lynn - Conosco il team e il campionato, so quali sono gli obiettivi e come si lavora, dunque non vedo l'ora di mettermi a disposizione della squadra per darle una mano a raggiungerli".

“Mitch Evans e James Calado sono una combinazione eccitante e in questa stagione avranno anche il grande supoorto da parte di Alex - ha dichiarato il direttore del team James Barclay - Non solo si tratta di un pilota completo e di talento, ma ha anche una grande esperienza in Formula E e un ottimo rapporto con la squadra. Tutto ciò ci porterà solo benefici in termini di sviluppo. Le gare si vincono con il duro lavoro e con persone di talento al tuo fianco, riportiamo Alex in squadra proprio per questo".

Infine la Jaguar Racing ha anche confermato Ho-Pin Tung come ambasciatore del marchio e in supporto alla squadra.