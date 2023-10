Formula E | Valencia: incendio ai box WAE, paddock evacuato

Il paddock della Formula E è stato evacuato in seguito all'incendio sviluppatosi in un box durante i test pre-stagionali a Valencia.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 13;00, pare per una esplosione verificatasi nel garage del fornitore di batterie WAE (precedentemente noto come Williams Advanced Engineering).

Il personale della squadra è stato immediatamente evacuato e l'area è stata isolata dal circuito Ricardo Tormo.

In seguito all'incidente, che è ancora in corso, la Formula E ha rilasciato una dichiarazione che recita: "La Formula E e la FIA stanno lavorando con le autorità locali per contenere un incendio nella Pit Lane. L'edificio è stato evacuato e non si segnalano feriti. Ulteriori informazioni sulla seconda sessione di test seguiranno a tempo debito".

La seconda sessione dei test pre-stagionali avrebbe dovuto iniziare alle 14:00, ma dopo un consulto si è deciso di non proseguire per ristabilire la sicurezza degli addetti ai lavori in vista del prosieguo delle attività fino a giovedì.

Mitch Evans aveva ottenuto il miglior tempo con la Jaguar questa mattina, davanti ad Antonio Felix da Costa della Porsche.