FE | Test Valencia: secondo giorno cancellato dopo l’incendio nei box

Lunedì ha preso il via la Season 10 di Formula E con la prima e unica sessione di test collettivi a Valencia prima dell’inizio del campionato in Messico il prossimo gennaio. La prima giornata di azione in pista con le vetture aggiornate, soprattutto a livello di software e gestione data che la base comune a tutte le scuderie è rimasta invariata rispetto allo scorso mondiale, ha visto Mitch Evans concludere con il miglior crono al termine della sessione mattutina, tra l’altro con un tempo che segna il nuovo record del tracciato di Valencia per la categoria elettrica.

Tuttavia, l’attenzione si è concentrata soprattutto su quanto avvenuto durante la pausa pranzo, nel momento in cui i tecnici della Williams Advanced Engineering (WAE) stavano effettuando dei controlli sulle batterie di quei piloti che, in mattinata, avevano riportato dei piccoli problemi, tanto da fermarsi in pista.

La WAE è infatti il fornitore unico a livello di batterie in Formula E, motivo per il quale sono loro ad occuparsi dei controlli. Tuttavia, durante le analisi si sprigionato un incendio che ha immediatamente allarmato l’intero paddock della categoria elettrica, il quale è stato evacuato per motivi di sicurezza.

Photo by: Stefan Mackley Incendio nel paddock

Fortunatamente, l’unica persona che era stata portata in ospedale in via precauzionale è poi stata dimessa nel corso della stessa giornata senza particolari trattamenti. Quando successo ha però spinto alla prudenza, tanto da annullare la sessione pomeridiana che avrebbe dovuto prendere il via alle 14:00, rimandando poi ogni scelta sul programma a un momento successivo.

“In seguito all'incidente di oggi, la FIA ha informato la Formula E e tutti i team che le attività in pista sono state cancellate per il resto della giornata. Ciò consentirà di riportare l'area in condizioni di sicurezza. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati a tempo debito”, si leggeva nel comunicato diffuso dalla serie.

Gli organizzatori del campionato completamente elettrico hanno poi confermato martedì sera che le due sessioni previste mercoledì sarebbero state cancellate, annullando anche la giornata dedicata ai media che era prevista inizialmente per giovedì come effetto del rimescolamento del programma.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Batteria di una vettura di FE

Un comunicato della Formula E afferma che: "In seguito all'incidente verificatosi oggi durante i test pre-stagionali di Formula E a Valencia, quando un incendio ha causato danni a un garage nella corsia dei box, le attività di test in pista non si svolgeranno domani, mercoledì".

"I danni dell'incidente sono stati contenuti dopo l'attivazione delle procedure di emergenza. Una persona è stata portata in ospedale per precauzione, ma è stata dimessa senza essere curata. L'indagine sulle cause dell'incidente è in corso, ma ha già identificato un problema che è stato affrontato. L'indagine e le ulteriori valutazioni di sicurezza saranno completate e puntiamo a riprendere le attività in pista da giovedì, con riserva di conferma definitiva domani".

Le prove previste per mercoledì, che potenzialmente si potrebbero svolgere giovedì (per quanto la Formula E non abbia fornito ancora un programma definitivo su come intende affrontare il resto dei test), dovevano includere due simulazioni di gara che avrebbero incorporato i pitstop a ricarica rapida in vista di una possibile introduzione in questa stagione.