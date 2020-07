Formula E: Nick Cassidy firma con Envision Virgin Racing

Nick Cassidy è il nuovo pilota della Envision Virgin Racing per la Stagione numero 7 di FIA Formula E.

Il Campione in carica del Super Formula giapponese va a prendere il posto di Sam Bird, che proprio ieri ha annunciato il passatto alla Panasonic Jaguar Racing dall'anno prossimo.

Il neozelandese andrà quindi a fare coppia con Robin Frijns, ma per lui non sarà una avventura completamente sconosciuta perché ha già avuto modo di provare la monoposto Gen2 nei Rookie Test di Marrakesh a marzo, firmando per altro il record del tracciato.

“E' una opportunità fantastica correre in Formula E con Envision Virgin Racing dal prossimo anno - ha dichiarato Cassidy - Il team è uno di quelli di maggior successo in griglia, sono organizzatissimi e mi hanno stupito fin da quando ho fatto il test in marzo. Tutti i piloti sanno quanto sia una griglia di qualità quella della Formula E, una delle migliori del mondo, per cui è bellissimo che ci sia anche il mio nome".

“Correre in Giappone è stata una esperienza grandiosa e sono fortunato di aver vinto così tanto in così poco tempo, ma sentivo che era venuto il momento di affrontare nuove sfide per la mia carriera e non vedo l'ora di cominciare l'avventura con Envision Virgin Racing in Formula E”.

L'AD Sylvain Filippi ha aggiunto: "Come team è sempre molto importante guardare al futuro pensando al successo. Con Nick abbiamo un pilota ambizioso e capace di vincere con un talento particolare, è veloce e ha già ottenuto grandi risultati alla sua età. Dal prossimo anno la Formula E diventa un Mondiale e sarà ancor più competitivo, ma siamo convinti che con lui e Robin Frijns abbiamo due piloti per provare a vincere gare e titoli".

Contento anche Franz Jung, responsabile di Envision Group e Presidente di Envision Virgin Racing: “Sono lieto di dare il benvenuto a Nick nella famiglia Envision. I suoi risultati in pista parlano per lui, con Robin il team ha trovato un assetto davvero importante".