Formula E: Jakarta pronta a completare il calendario 2022

Nella serata di giovedì la FIA ha rivelato il calendario provvisorio della prossima stagione di Formula E ed a colpire, oltre alla presenza record di 16 appuntamenti, è stato lo slot ancora libero per la data del 4 giugno.

Se originariamente in quel periodo dell’anno si sarebbe dovuto correre in Olanda, ad Eindhoven, adesso è stato svelato il nome della location che ospiterà l’appuntamento della Formula E: Jakarta.

Alberto Longo ha dichiarato: “Non possiamo dire perché c’è un TBD in quella data, ma abbiamo un contratto con l’Indonesia per correre a Jakarta. Il nostro piano è di andare là, ma il governatore in persona ci ha chiesto un po' più di tempo per poter annunciare la gara, ed è per questo motivo che stiamo aspettando”.

La conferma dell’ingresso di Jakarta sarà annunciata in occasione del prossimo Consiglio Mondiale del 15 ottobre. La città ha già speso, stando alle indiscrezioni, una cifra pari a 53 milioni di sterline per ospitare il campionato nonostante una serie di inondazioni abbiano creato numerose vittime in quella zona e Greenpeace abbia più volte chiesto al governo di spendere quei soldi per migliorare le infrastrutture.

Longo ha poi parlato dell’intenzione degli organizzatori del campionato di tornare a correre a Parigi nel 2023, ma su un tracciato decisamente modificato per poter ospitare le ben più potenti Gen3.

L’attuale tracciato di 1.19 miglia è forse troppo corto per le prossime vetture con 470 CV di potenza. “Le relazioni con la città di Parigi e con il suo sindaco sono fantastiche ed abbiamo deciso di tornare il prossimo anno così da avere un po' di tempo per programmare gli interventi da effettuare”:

“La prossima gara che si terrà a Parigi sarà completamente differente da quelle che abbiamo avuto fino ad ora”.