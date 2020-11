Formula E: ecco la livrea della Venturi per il 2020/2021

Il team monegasco è passato ad una colorazione bianca e nera, abbandonando quella rossa che le seu monoposto avevano nella scorsa stagione.

Continuerà a competere con un propulsore fornito dalla Mercedes, essendo passata nel 2019/2020 ad una powertrain clienti dopo aver sviluppato il proprio pacchetto per diverse stagioni.

Edoardo Mortara affronterà la sua squadra stagione consecutiva con la Venturi, con la quale finora ha ottenuto una sola vittoria, ad Hong Kong nel 2019.

Il pilota della Rebellion in LMP1, Norma Nato, passa invece dal ruolo di riserva a quello di titolare al fianco dell'italo-svizzero, dopo che l'ex stella di Formula 1 Felipe Massa ha annunciato la sua decisione di lasciare la squadra subito dopo la conclusione della scorsa stagione.

La Venturi si è rafforzata sul fronte manageriale, ingaggiando l'ex pilota Jerome D'Ambrosio, plurivincitore in Formula E, che si unisce alla squadra come vice del team principal Susie Wolff.

Nonostante l'utilizzo del pacchetto Mercedes, la Venturi si è piazzata al decimo posto nella classifica dello scorso anno, con Mortara che ha assicurato il miglior risultato stagionale con il quarto posto nella seconda gara di Ad-Diriyah.

"La sesta stagione sarà ricordata per una serie di motivi diversi e di problemi che abbiamo innegabilmente affrontato, anche se abbiamo dimostrato di poter essere molto promettenti", ha detto Susie Wolff.

"Abbiamo lavorato molto duramente per implementare le soluzioni ai problemi che abbiamo incontrato, e con questo in mente, penso che siamo già in una posizione di forza per la settima stagione".

"Come ogni squadra, vogliamo lottare al vertice ed abbiamo alcuni test importanti da effettuare a Valencia, ma in realtà non conosceremo le nostre prestazioni reali fino a quando non saremo su un cittadino, per la prima gara di Santiago".

Tutti i team di Formula E sono arrivati a Valencia per i tre giorni di test ufficiali in vista dell'inizio della nuova stagione, fissato per gennaio a Santiago del Cile.

Finora sono stati annunciati solo i primi quattro appuntamenti della prossima stagione, con Santiago ed Ad-Diriyah che ospiteranno due doppi round.