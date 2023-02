Formula E | Dominio e Pole per Fenestraz a Città del Capo Il pilota Nissan è irresistibile e batte la Maserati di Günther, con Cassidy ed Evans in seconda fila per Envision e Jaguar. Vergne in Top5, male Vandoorne, Mortara e Bird sbattono. Si ritirano per problemi alle sospensioni Mahindra e Abt Cupra.