Formula E: Audi svela la vettura 2021 con il suo primo propulsore

Per le prime tre stagioni di Formula E, Audi ha fornito supporto tecnico al team BT Schaeffler. Dopo che Lucas di Grassi ha vinto il titolo piloti 2016-17, Audi ha assunto il pieno controllo per la stagione 2017-18 e ha vinto il campionato a squadre alla prima richiesta.

Ma per le due stagioni successive è scesa al secondo e poi al sesto posto in classifica, con il team di clienti del powertrain Envision Virgin Racing che è scivolato dal terzo al quarto posto. Per le ultime tre stagioni, il team Audi ha lavorato per ottimizzare l'attuale gruppo motore generatore inizialmente sviluppato da ABT e Schaeffler, ma ora è passato a un proprio set-up.

Il progetto di messa a punto è durato due anni ed è stato descritto come uno dei progetti più impegnativi e intensivi mai realizzati dal settore motorsport. Tristan Summerscale, leader del progetto FE presso Audi Sport, ha detto: "Non lasciamo nulla di intentato per ridurre la perdita di energia all'interno del sistema al minimo assoluto. Abbiamo raggiunto un'efficienza complessiva di oltre il 95% per il nostro propulsore".

"Il nuovo inverter MGU ha un'efficienza di oltre il 97% in tutte le condizioni di guida. Se si confronta il nostro MGU con un motore a combustione interna che fornisce una potenza paragonabile di 250 kW, il nostro rendimento non solo è il doppio, ma il nostro peso inferiore ai 35 kg è anche molto più leggero".

La Formula E ha introdotto una serie di misure per il contenimento dei costi sulla scia della crisi sanitaria globale, che a loro volta hanno un impatto sui cicli di omologazione del propulsore.Questo significa che Audi continuerà con il suo nuovo e più leggero set-up MGU05 - una trasmissione a una velocità con rotore interno e magneti esterni - per le prossime due stagioni complete.

Alla domanda su quale ruolo Schaeffler continuerà a giocare nella squadra, il team principal Allan McNish ha risposto: "Schaeffler continua ad essere un nostro partner, ma solo in termini di [MGU], abbiamo fatto molto di questo lavoro all'interno del progetto LMP1 [FIA World Endurance Championship]. Allo stesso tempo, quando siamo entrati in Formula E, era in linea con Abt.

"Abt e Schaeffler avevano già un rapporto di lavoro - prosegue - quindi era ovvio continuare con questo. "Tuttavia, il momento che sentivamo era quello giusto per costruire il futuro con questo. Ma Schaeffler continuerà ad essere un partner di ciò che faremo in futuro".

Il tre volte campione del DTM Rene Rast è stato ingaggiato dal team Audi a tempo pieno come partner FE per l'onnipresente Lucas di Grassi per la stagione 2020-21. Rast è stato chiamato per l'ultima delle sei gare di Berlino al posto di Daniel Abt e ha ottenuto un terzo posto come miglior risultato nella prima delle due gare sul tracciato esteso dell'aeroporto di Tempelhof.