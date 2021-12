Formula E | Andretti: "Si possono spendere meno di 13 milioni"

Durante il suo mandato come AD della serie, Jamie Reigle ha voluto maggiori restrizioni finanziarie come priorità in risposta alla pandemia e a tre Case che lasciano.

Approvato durante l'ultima riunione del Consiglio Mondiale FIA, dal 1° ottobre 2022 le squadre saranno autorizzate a spendere 13 milioni di euro a stagione.

Questo aumenterà a 15 milioni di euro per la stagione 2024-25, esclusi gli stipendi dei piloti.

Nel frattempo, i Costruttori dei motori hanno a disposizione un limite di 25 milioni di euro per due stagioni consecutive, destinati a coprire ricerca e sviluppo, il che significa che un team avrà un totale di 51 milioni di euro da spendere in due anni.

Secondo Roger Griffiths, team principal della Andretti Autosport - che correrà da sola dopo l'abbandono di BMW, ha calcolato che sarebbe stata sufficiente una cifra sotto i 13 milioni di euro.

"Dipende, ovviamente, dalle dimensioni della tua azienda e quanto sia difficile questa sfida per intraprenderla", spiega Griffiths a Motorsport.com.

"Noi siamo un'organizzazione abbastanza modesta, non abbiamo una spese generali particolarmente significative, quindi è una cifra nella quale stiamo dentro tranquillamente".

"Potenzialmente avremmo anche potuto spenderne meno, oppure includere i piloti nei 13 milioni di euro".

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ogni programma di Andretti Autosport è finanziariamente indipendente, in modo che la IndyCar non debba sostenere la Formula E o viceversa.

"In Andretti abbiamo due fonti di reddito: una è la sponsorizzazione e l'altra sono i premi in denaro. Gestiamo il nostro programma come un vero e proprio business".

"Non abbiamo un gruppo di investitori che stacca assegni ogni anno per coprire eventuali perdite che possiamo avere. Dobbiamo averli, i soldi".

"Se abbiamo bisogno di 10 milioni di euro per correre, allora è quello che spenderemo. Se non possiamo, non ha senso spenderne 13, altrimenti avremo un buco nel bilancio".

"Andretti è un business. Se andiamo in rosso, finiremo velocemente fuori dalle corse automobilistiche. Non possiamo fare nulla che metta a repentaglio la longevità dell'azienda".

Ma per quanto riguarda i limiti dei Costruttori, Griffiths ha sottolineato che il limite di spesa imposto ha poco a che fare con i nuovi regolamenti Gen3, poiché lo sviluppo delle nuove macchine da 470 CV è già ben avviato.

Questo diverrebbe valido solo dal secondo anno di omologazione del powertrain, a partire dal 2024-25.

"La maggior parte del denaro stanziato per le Stagioni 9 e 10 è stato probabilmente speso con le prime attività di ricerca e sviluppo, per cui non penso che il discorso dei soldi limite varrà subito".

Andretti Autosport ha formato una partnership con la società di contabilità Crowe UK per garantire la conformità con i nuovi regolamenti.