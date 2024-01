FE | Weekend positivo per DS Penske a Diriyah

Il risultato di Jean-Éric Vergne di venerdì - una pole position e un secondo posto sul podio - unito al fatto che entrambe le vetture sono andate a punti il giorno successivo, ha rappresentato una sorta di liberazione per Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance.

"Venerdì è stata una grande giornata per il team DS Penske", ha sottolineato il rappresentante di DS Automobiles in questo campionato mondiale. "I nostri risultati dall'inizio della stagione, e in particolare qui, dimostrano l'ottimo livello di prestazioni della nostra DS E-Tense FE23. Questi punti fanno bene al morale, soprattutto all'inizio della stagione. Naturalmente, sappiamo che dobbiamo ancora lavorare per colmare il divario con alcuni dei nostri rivali, ma sono fiducioso che ci riusciremo. Ora che le aree di miglioramento che abbiamo individuato sono state confermate, saremo in grado di continuare nella giusta direzione".

Come avversaria di Porsche e Jaguar nel 2023, DS Penske è stata spesso nel mix, ma non è stata in grado di competere con loro a lungo termine. Dall'inizio del campionato 2024, le loro due vetture sono diventate più competitive, con piloti all'altezza del compito.

Progressi da confermare

Foto de: Joao Filipe / DPPI Jay Penske e Jean-Éric Vergne.

In Formula E, tutto si riduce a poche cose, ma alla fine le tendenze di fondo vengono sempre alla ribalta. Ad esempio, anche se Stoffel Vandoorne non ha avuto la possibilità di fare un giro veloce nelle qualifiche di venerdì, ha mostrato il suo vero livello il giorno successivo. Dopo una sessione di libere convincente (Vergne 2° e Vandoorne 6°), le due Penske DS, pur essendo nello stesso gruppo di qualificazione, sono riuscite a piazzarsi tra i primi quattro per passare ai quarti di finale. Nel corso dei duelli, Vandoorne ha eliminato Sacha Fenestraz (Nissan) ed è passato alla semifinale. Vandoorne è partito quarto, mentre Jean-Eric Vergne si è piazzato all'ottavo posto in griglia.

Durante la gara, i leader del giorno precedente erano indietro in classifica e il fatto che il secondo round del weekend fosse di un giro più corto (36 invece di 37) ha rimescolato le carte in termini di strategia energetica. Come a Città del Messico, DS Penske ha finito per giocarsi buone posizioni, con Vandoorne al 5° posto e Vergne all'8°. Questi risultati hanno portato la JEV al 3° posto nel campionato piloti e DS Penske al 2° posto nella classifica costruttori, dietro alla Jaguar ma davanti ai due team motorizzati Porsche.

Con la cancellazione della gara inizialmente prevista in India a metà febbraio, la Formula E si prenderà ora una pausa di sette settimane prima del round di San Paolo (Brasile). Le squadre potranno utilizzare questo tempo per mettere a punto le loro monoposto in vista di quella che si preannuncia una stagione altamente competitiva.